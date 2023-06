Razer päivitti analogisiin näppäimistöihinsä uuden Rapid Trigger -tilan

Rapid Trigger mahdollistaa erittäin nopeat painallukset, kun resetointipiste on kiinteän sijasta suhteellinen painallussyvyyteen nähden ja vaadittu palautus on määriteltävissä 0,1 mm:n tarkkuudella.

Markkinoilla on useammalta eri valmistajalta näppäimistöjä analogisin kytkimin. Analogisten kytkinten tuomia mahdollisuuksia on kuitenkin hyödynnetty vaihtelevalla menestyksellä, eikä esimerkiksi pelimarkkinoille ole muodostunut yleistynyttä standarditoteutusta.

Razer on lähtenyt kehittämään ulkopuolisista sovelluksista riippumatonta tapaa hyödyntää analogisia kytkimiä Huntsman V2 Analog- ja Huntsman Mini Analog -näppäimistöissään. Tulokseksi synti uusi Rapid Trigger -tila.

Rapid Trigger -tila Razerin analogisissa näppäimistöissä muuttaa merkittävästi näppäinpainallusten toteutusta. Normaalisti kytkimissä on paitsi tietty aktivointipiste, myös erillinen resetointipiste, jonka yli on liikuttava ennen uutta painallusta. Rapid Trigger -tilassa kytkin resetoi painalluksen lähes välittömästi, kun painallus lopetetaan ja kytkin lähtee liikkumaan ylöspäin. Tämä mahdollistaa selvästi aiempaa nopeammat toistuvat näppäinpainallukset. Yhtiön tiedotteen mukaan käyttäjä voi määritellä itse, kuinka pieni liike ylös riittää resetointiin, mutta minimi on 0,1 millimetriä.

Razer Rapid Trigger -tila on saatavilla Huntsman V2 Analog- ja Huntsman Mini Analog -näppäimistöihin välittömästi, kunhan käyttäjä lataa tuoreimman version Synapse-ohjelmistosta.