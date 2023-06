Applen uusi Game Porting Toolkit tuo Windows-pelit Macille

Game Porting Toolkit perustuu Wineen ja se on tarkoitettu lähinnä pelinkehittäjille helpottamaan pelien kääntämistä, mutta käytännössä sillä voi ajaa jo nyt Windowsin DirectX-pelejä ainakin jollain tasolla.

Huomio Applen WWDC:ssä keskittyi odotetusti uusiin Maceihin ja niiden prosessoreihin, Vision Pro -XR-laseihin sekä käyttöjärjestelmäpäivityksiin. Tapahtumassa julkaistiin kuitenkin myös muuta mielenkiintoista, kuten Game Porting Toolkit.

Apple Game Porting Toolkit on Wineen perustuva käännöskerros macOS:lle, joka mahdollistaa Windows-pelien kääntämisen Maceille sopivaksi nopeasti ja yksinkertaisesti. Apple käyttää ratkaisussaan CodeWeaversin CrossOver-paketin avointa lähdekoodia, joka perustuu Wineen ja useaan muuhun avoimen lähdekoodin sovellukseen. Lisäksi mukana on uusi Metal Shader Converter, joka kääntää HLSL-varjostimet Metal-rajapinnalle.

Game Porting Toolkit mahdollistaa ns. ”yhden klikkauksen taktiikan” pelien kääntöön suoraan macOS:lle sopiviksi, mitä on testattu jo käyttäjienkin toimesta. Ominaisuus on kuitenkin tarkoitettu pelinkehittäjille, jotta nämä voivat arvioida miten peli pyörii ennen, kuin sitä erikseen lähdetään optimoimaan uudelle arkkitehtuurille ja käyttöjärjestelmälle.

Innokkaimmat ovat ehtineet jo liittyä 80-luvulta lähtien aktiiviseen liikkeeseen, jonka mukaan PC-pelaaminen on kuolemassa heti huomenna. Käytännössä pelkkä pelin kääntäminen macOS-yhteensopivaksi ei kovinkaan pitkälle riitä. Esimerkiksi Applen suorituskykyisin M2 Max -siru pyöritti Redditissä julkaistulla videolla Hogwarts Legacy -peliä 40 FPS:n tuntumassa ja alle, kun käytössä oli Medium-asetukset ilman säteenseurantaa ja 1512×982-resoluutio FSR2 Quality -asetuksilla, jolloin renderöintiresoluutio on 1008×655. PC-puolelta vastaavilla asetuksilla ei löydy valitettavasti verrokkitestejä, mutta yli kolminkertaisesti pikseleitä sisältävällä 1080p-resoluutiolla ajettujen testien mukaan tulosta ei voi pitää mitenkään mairittelevana Applen jättiläismäiselle järjestelmäpiirille. On kuitenkin huomioitavaa, että tällä hetkellä kyse on yksinkertaisesti käännöskerroksen läpi ajamisesta, eikä Hogwarts Legacya tai muita ole optimoitu vielä erikseen macOS:lle tai Applen siruille.

