Applen mobiilikäyttöliittymien uudistukset keskittyvät viestisovelluksiin, käytettävyyteen ja kustomoitavuuteen sekä hyvinvointisovelluksiin.

Apple on esitellyt WWDC-tapahtumansa keynote-esityksessä tulevien mobiilikäyttöjärjestelmäpäivitystensä keskeisimpiä uudistuksia. Kyseessä ovat siis iOS 17, iPadOS 17 ja WatchOS 10.

Kolmikosta laitemäärällisesti merkittävin, eli iOS 17, on saanut uudistuksia viestintäsovelluksiin, helpotusta tietojen jakamiseen, nopeamman ja tarkemmin tekstintunnistuksen sekä uusia sovelluksia.

Puhelusovellus on saanut laajan visuaalisen uudistuksen ja käyttäjä voi nyt kustomoida monipuolisesti miltä kunkin yhteystiedon puhelunäkymä näyttää. Lisäksi saapuviin vastaajaviesteihin on tarjolla nyt reaaliaikainen puheesta tekstiksi -muunnos. FaceTime tukee nyt video- ja ääniviestejä sekä reaktioita. Messages-viestisovellus tukee mahdollisuutta luoda Live-tarroja valokuvien pohjalta, Check In -ominaisuutta, suodattimia hyödyntävää monipuolisempaa hakua, jaetun sijainnin reaaliaikaista seurantaa ja ääniviestien transkriptausta.

AirDrop on saanut uusia ominaisuuksia, joista NameDrop-ominaisuus mahdollistaa helpon yhteystietojen jakamisen koskettamalla puhelimilla toisiaan ja samalla eleellä voi myös jakaa musiikkia, videoita ja pelejä SharePlayn avulla.

Automaattinen tekstinkorjaus on nyt päivitetty käyttämään täysin uutta koneoppimiseen perustuvaa kielimallia, joka tukee myös lausetason kieliopillisia korjauksia.

Uusi StandBy-ominaisuus tarjoaa helposti vilkaisulla nähtävissä ja käyttäjän kustomoitavissa olevaa sisältöä puhelimen näytöllä sen ollessa latauksessa. Uusi Journal-sovellus on koneoppimista ja automaattisia ehdotuksia hyödyntävä päiväkirjasovellus, joka pitää käyttäjän henkilökohtaiset tiedot paikallisesti salattuina.

WatchOS 10 -päivitys on Applen mukaan yrityksen kellokäyttöjärjestelmän virstanpylväs. Yritys kertoo uudistaneensa käyttöliittymän ja sovelluksia niin, että oleellinen tieto on nopeammin ja helpommin saatavilla. Uusi kruunupainiketta pyöräyttämällä avautuva Smart Stack -näkymä tarjoaa tilanteeseen ja ajankohtaan sopivia ja mukautuvia widget-kortteja käyttäjän tarpeiden mukaan. Control Center aukeaa nyt suoraan sivupainikkeesta minkä tahansa sovelluksen päälle. Uusia kellotauluja edustavat väriään vaihtava Palette sekä klassikkosarjakuvasta teemansa saanut Snoopy.

Pyöräilijöille on tarjolla uusia ominaisuuksia, kuten livetietojen näyttäminen samanaikaisesti puhelimen näytöllä, automaattinen yhdistäminen Bluetooth-tarvikkeisiin sekä kaatumisentunnistus. Vaellusta harrastaville tarjolla on Compass-sovellus, joka osaa merkitä karttaa automaattisesti viimeisimmän puhelinverkon kuuluvuuskohdan sekä hätäpuhelun yhteyskohdan. Tarjolla on myös topografisia maastokarttoja kolmiulotteisella reittipistemahdollisuudella. Uusi Mental Health sovellus on tarkoitettu nimensä mukaisesti käyttäjänsä henkisen hyvivoinnin ja mielialan seurantaan ja analysointiin.

iPadOS 17:n keskeisimpiä uudistuksia ovat mm. uudistettu kustomoitavampi lukitusnäkymä, interaktiiviset widgetit lukitus- ja kotinäkymässä, älykkäät uudet PDF- ja muistiinpano-ominaisuudet, iOS:stakin tutut uudistukset viestintäsovelluksiin, Safarin profiilit ja välilehtien lukitsemismahdollisuus sekä täysin uusi taulutietokoneen näytölle optimoitu Health-sovellus.

Uudet ohjelmistoversiot tulevat saataville kehittäjä-beetana tänään ja lopullisena versiona yleiseen jakeluun ensi syksynä.

Lähteet: Apple (1)(2)(3)