Apple esitteli uuden Mac Pron ja Mac Studion M2 Ultra -piirillä

Apple esitteli uudet suorituskykyistä M2 Ultra -piiriä käyttävät Mac Pro- ja Mac Studio -tietokoneensa.

Apple on julkaissut tänään alkaneessa WWDC 2023 -tapahtumassaan uuden Mac Pron ja Mac Studion, joita yritys kutsuu kaikkien aikojen suorituskykyisimmiksi Maceiksi. Molemmat uutuudet säilyttävät edeltäjämalleistaan tutun ulkonäön. Uuden Mac Pron myötä vihdoin koko Mac-mallisto on siirtynyt Applen omien prosessorien aikakauteen.

Sekä Mac Pro että Mac Studio käyttävät uutta 138 miljardista transistorista koostuvaa M2 Ultra -järjestelmäpiiriä, jonka luvataan tarjovan 20 % parempaa prosessorisuorituskykyä, 30 % parempaa grafiikkasuorituskykyä ja 40 % nopeamman Neural Enginen. Piiri rakentuu 24 prosessoriytimestä ja 60 tai 72 GPU-ytimestä.

Uusi Mac Pro asemoituu tuttuun tapaan Applen tietokonemalliston huipulle ja on suunnattu raskaaseen ammattikäyttöön. Perinteisen tornikotelon ohella Mac Pro on saatavilla myös räkkikaappiin sopivana versiona. Halutessaan Prohon voi konfiguroida jopa 196 gigatavua 800 Gt/s muistikaistaa käyttävää käyttömuistia ja kahdeksan teratavua SSD-tallennustilaa. Uutena ominaisuutena koneen sisällä on seitsemän PCIe 4.0 -laajennuskorttipaikkaa audio- ja videotuotannon tarpeisiin. Koneen kerrotaan voivan pyörittää 22 samanaikaista 8K ProRes -videostriimiä ja tarjoavan mm. videotranskoodauksessa ja 3D-simuloinnissa jopa kolme kertaa suuremman tuotantonopeuden suorituskykyisimpään Intel-pohjaiseen Mac Prohon nähden.

Liitäntäpuolella uusi Mac Pro tarjoaa kahdeksan – tuplat aiemmasta – Thunderbolt 4 -porttia, kolme USB-A-porttia, kaksi 8K 240 FPS HDMI-liitäntää, kaksi 10 gigabitin verkkoliitäntää sekä korkean impedanssin 3,5 mm ääniliitännän. Lisäksi tarjolla on WiFi 6E- ja Bluetooth 5.3 -yhteydet.

Uuden M2 Ultra -piirillä varustetun Mac Studion mainostetaan olevan jopa kolme kertaa suorituskykyisempi kuin maaliskuussa 2022 julkaistun M1 Ultra -pohjaisen edeltäjänsä. Mac Studio on tarjolla uuden M2 Ultra -piirin ohella myös aiemmin julkaistulla M2 Max -piirillä (12 prosessoriydintä, 38 GPU-ydintä). M2 Ultra -piirillä uuden Mac Studion kerrotaan renderöivän Octanella kolme kertaa nopeammin ja prosessoivan DaVinci Resolvella videota 50 % nopeammin kuin edellisen sukupolven M1 Ultra -versio.

M2 Ultra -malli on saatavilla jopa 192 Gt:n käyttömuistilla, M2 Max -malli 96 gigatavulla. Liitäntäpuolella uusi Mac Studio tarjoaa 8K 240 FPS -kuvaa tukevan HDMI-liitännän ja tukee M2 Ultra -piirillä jopa kuutta Pro Display XDR -näyttöä. Lisäksi tarjolla on neljä Thunderbolt 4 -liitäntää, 10 Gbit/s verkkoliitännän, kaksi USB-C-porttia, kaksi USB-A-porttia ja SD-korttipaikka. Koneeseen on sisäänrakennettuna WiFi 6E sekä Bluetooth 5.3.

Mac Pro ja Studio ovat välittömästi ennakkotilattavissa ja tulevat saataville 13. kesäkuuta alkaen. Suomessa Mac Studion hinnat alkavat M2 Max -piirillä 2449 eurosta ja M2 Ultra -piirillä 4899 eurosta sekä Mac Pron 8499 eurosta.

Lähde: Apple