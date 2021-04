Apple julkaisi jo kauan huhutut AirTag-hakuavaimenperät, uuden iPhone 12 -värin ja uudistetun Apple TV 4K:n

Uudet AirTag-hakuavaimenperät synkronoituvat Applen Missä on...? -sovellukseen ja mahdollistavat esimerkiksi kadotettujen avainten etsimisen puhelimella, kuhan lätkät ensin vain on avaimiinsa kiinnittänyt.

Uusien iPad Pro -mallien ja 24-tuumaisen iMacin ohessa Apple julkaisi tänään pitämässään Spring Loaded -tapahtumassa myös uuden violetin iPhone 12 -värin, kauan huhuissa pyörineet AirTag-hakuavaimenperät ja uudistetun tehokkaamman Apple TV 4K:n. Näistä julkistuksista pienin on ymmärrettävästi uusi iPhone 12 -väri. Uusi violetti sävy tulee saataville iPhone 12 -perusmalliin ja iPhone 12 miniin.

AirTag-hakuavaimenperiä on huhuissa odotettu jo useamman vuoden ajan ja nyt Apple on ne viimein julkistanut. Kyseessä on pienikokoinen lätkä, joka on mahdollista kiinnittää esimerkiksi avaimiin tai reppuun. Lätkät itsessään tulevat näkyville Applen Missä on…? -sovellukseen, jonka kautta muitakin Applen laitteita on mahdollista etsiä. Näin ollen sovellusta voi lätkien avustuksella käyttää myös muiden esineiden löytämiseen, kunhan lätkän vain niihin on ensin kytkenyt.

AirTag-hakuavaimenperät tukevat pingaustoimintoa, jolloin Missä on…? -sovelluksella tai suoraan Siriltä kysymällä on mahdollista asettaa AirTag-lätkä soittamaan merkkiääntä, joka helpottaa hukassa olevan esineen löytämistä. Lisäksi puhelimen läheisyydessä AirTag-hakuavaimenperät ovat löydettävissä Ultra Wideband -teknologiaa hyödyntävällä etsimellä, joka osoittaa puhelimen näytöllä lätkän sijainnin.

Kauemmas AirTag-avaimenperän hukkaamisen jälkeenkin lätkät voivat olla löydettävissä. Mobiiliverkkoja niissä ei ole, joten aivan perinteistä karttanäkymää Missä on…? -sovelluksessa ne eivät tue, vaan kartalla näkyy lätkän edellinen sijainti, kun se viimeksi on puhelimeen yhdistetty. Mielenkiintoisena ominaisuutena tagit osaavat käyttää myös muiden Apple-laitteiden yhteyksiä, jolloin tagin liikkeitä voi ainakin jossain määrin seurata, vaikka sen hukkaisikin. Yhteyden muodostamiseen AirTag-avaimenperät käyttävät salattua bluetooth-yhtettä.

AirTag-avaimenperät ovat vesitiiviitä ja ne on suunniteltu kestämään peräti vuoden käyttö tavallisella vaihdettavalla paristolla. Paristonvaihdosta tulee muistutus iPhone-älypuhelimeen. Ymmärrettävästi Missä on…? -rajapintaan nojaavana AirTag ei ole käytettävissä Applen ekosysteemin ulkopuolella.

Uusi Apple TV 4K ei muuta nimeään edeltäjästään, mutta tuo mukanaan päivitetyn järjestelmäpiirin ja kaukosäätimen. Edeltäjämallin A10X Fusion -piiri, joka on tuttu myös vuoden 2017 iPad Prosta, on päivitetty vuoden 2018 iPhone XS:stä tuttuun A12 Bioniciin, jonka luvataan tuovan mukanaan selvät parannukset grafiikkasuorituskykyyn, videoiden purkuun ja äänenkäsittelyyn. Uutuuspiirin myötä Apple TV 4K kykenee 60 FPS HDR- ja Dolby Vision -videon purkuun. Sama 60 FPS Dolby Vision tuki on myös AirPlayn yli toistettaessa, joten iPhone 12 -puhelinten kamerasta saatava HDR-videokuva on toistettavissa suoraan Apple TV 4K:lla.

Mielenkiintoisena lisäominaisuutena Apple TV 4K tuo mukanaan värikalibroinnin Face ID:tä tukevaa iPhonea hyödyntäen. Puhelin asetetaan näyttöpuoli televisioruutua kohden, minkä jälkeen Apple TV väläyttelee värejä, jotka iPhone sitten analysoi. Tämän jälkeen iPhone ja Apple TV jakavat keskenään nämä väritiedot ja luovat kalibroidun väriprofiilin ilman, että kuluttajan tarvitsee perehtyä laisinkaan televisionsa kuva-asetuksiin.

Itse Apple TV 4K -keskusyksikön lisäksi myös kaukosäädin on saanut osakseen päivityksen. Uusi kaukosäädin tarjoaa edelleen yläosan kosketuspinnan, mutta koko yläosan peittävän tasaisen pinnan sijaan se muistuttaa enemmän entisaikojen iPodeja ympyröivine kehysrinkeineen ja erillisine painikesuuntineen. Kehystä voi myös käyttää iPodien tapaan rullana, joka mahdollistaa entistä tarkemman kelaamisen videotoistossa. Siri-painike on siirretty kapulan etupuolelta kyljelle ja mustasta ulkonäöstä on luovuttu hopeisen yhdestä palasta leikatun alumiinirungon tieltä. Oikeaan yläkulmaan on tuotu uudeksi ominaisuudeksi erillinen virtapainike, jonka voi Applen mukaan ohjelmoida toimimaan television virtapainikkeena.

Uudet violetit iPhone 12 ja iPhone 12 mini tulevat ennakkomyyntiin perjantaina 23.4. ja saataville 30.4. Hinnat alkavat 829 eurosta, eli violetti sävy asettuu myyntiin muiden värien kanssa samaan hintaan. AirTag-hakuavaimenperien ennakkomyynti alkaa niin ikään 23.4. ja saataville ne tulevat 30.4. Hintaa yksittäisellä AirTag-lätkällä on 35 euroa, mutta niitä on mahdollista ostaa myös neljän paketti 119 euron hintaan. Uuden Apple TV 4K:n ennakkomyynti alkaa 30.4. ja toimitukset toukokuun puolessa välissä. 32 Gt:n tallennustilalla Apple TV 4K kustantaa 199 euroa ja 64 Gt:n tallennustilalla 219 euroa.

Lähteet: Apple (1), (2), (3) ja (4)