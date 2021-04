Apple laajensi Arm-Macien valikoimaa uusilla värikkäillä 24-tuumaisilla iMac-tietokoneilla

Uusi 24-tuumainen iMac tulee saataville peräti seitsemänä eri värivaihtoehtona.

Apple laajensi tänään pitämässään Spring Loaded -tilaisuudessa M1-järjestelmäpiirin käyttöä Mac-tietokoneiden katalogissaan. Uusimpana tulokkaana ARM-pohjaisten Macien joukkoon toimii uusi 24-tuumainen iMac, joka sai uuden järjestelmäpiirin lisäksi myös uuden muotoilun ja näytön.

Uudet M1-iMacit käyttävät jo viime vuonna julkaistuista MacBook-kannettavista ja Mac Ministä tuttua M1-järjestelmäpiiriä, joka Applen mukaan tuo mukanaan vanhempiin 21-5-tuuman iMaceihin verrattuna 85-prosenttia nopeamman prosessorisuorituskyvyn ja kaksi kertaa nopeamman grafiikkasuorituskyvyn.

Järjestelmäpiiri ei kuitenkaan enää tässä vaiheessa ole mitään uutta, vaan kyseessä on sama tuttu viime vuonna esitelty M1. MacBook Pron ja Mac Minin tavoin myös iMacin järjestelmäpiiri on jäähdytetty tuulettimilla MacBook Airin passiivisen jäähdytyksen sijaan. Tuuletinten luvataan kuitenkin pysyvän alle 10 dBA:n äänenpaineessa.

Viime vuoden Arm-Maceista poiketen uudet iMacit saivat kuitenkin osakseen myös täysin uudistuneen muotoilun. Vanhoista pyöreistä linjoista on luovuttu uuden enemmän iPad Pro -malleja ja Pro Display XDR -näyttöä muistuttavan kulmikkaan muotoilun tieltä. Samalla myös näytön laitoja on kutistettu selvästi, joskaan mitenkään erityisen ohuista näytön reunuksista ei voi puhua vieläkään.

Uusi 24-tuumainen iMac on 11,5 mm paksu ja painoakin sillä on alle 5 kiloa. Värivaihtoehtojen määrää uusi iMac kasvattaa reilusti ja perinteisen hopeisen lisäksi tarjolla on jatkossa myös sininen, vihreä, pinkki, keltainen, oranssi ja violetti. Mielenkiintoisena lisänä myös virtajohto on uudistettu ja uuden iMacin virtajohto on magneettinen, minkä lisäksi sen punotun pinnan väri on vastaava itse iMacin värin kanssa.

Uuden iMacin 24-tuumainen näyttö on ensimmäinen luokassaan, joten se on myös ymmärrettävästi täysin uusi. Sen resoluutio on 4,5K, se tukee DCI-P3-väriavaruutta ja yltää 500 nitin kirkkauteen. Myös näytön yläpuolelta löytyvä kamera päivitetty. Uuden webkameran resoluutio on 1080p, minkä lisäksi sen kuvanlaatua parantamassa on M1-järjestelmäpiirin kuvaprosessori.

24 tuuman iMacin mikrofonin Apple lupaa joidenkin aiempien Mac-tietokoneidensa tapaan olevan studioluokkaa ja suuntaavina myös taustamelua vaimentava. Kaiutinjärjestelmä puolestaan muodostuu kuudesta kaiuttimesta. Uusien iMac-värien lisäksi Apple toi myös uudet sävy sävyyn sopivat näppäimistöt, hiiret ja kosketuslevyt. Uudet Applen Magic Keyboard -näppäimistöt tuovat myös mukanaan ensimmäistä kertaa MacBook-kannettavien ulkopuolella Touch ID -sormenjälkilukijan.

Applen 24-tuumaisten iMacien ennakkomyynti alkaa 30.4. ja toimitukset toukokuun puolen välin jälkeen. Pohjamallin hinnat ilman USB 3 -portteja ja Ethernet-liitäntää alkavat 256 gigatavun tallennustilalla ja 8 gigatavun RAM-muistilla 1499 eurosta. USB 3 -porttien ja Ethernet-liitännän kera hinnat alkavat 1719 eurosta.

Lähde: Apple