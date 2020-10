Apple julkaisi odotetusti uudet iPhone 12 -sarjan älypuhelimet uudistetulla muotoilulla

Uutuusmallisto muodostuu vuotojen mukaisesti neljästä mallista – iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ja iPhone 12 Pro Max.

Apple on julkaissut odotetusti tänään pitämässään julkaisutilaisuudessa uuden iPhone 12 -malliston. Uusi älypuhelinsarja tuo mukanaan uudistuneen entistä kulmikkaamman muotoilun, Apple A14 -järjestelmäpiirin ja 5G-yhteydet. Julkaistut puhelimet vahvistavat viime viikolla uutisoidun vuodon paikkansa pitäväksi. Puhelinten lisäksi Apple julkaisi tilaisuudessaan edellä mainitussa vuodossakin ennustetun HomePod Mini -älykaiuttimen.

Kaikkia puhelimia yhdistää niiden sisällä jylläävä A14 -järjestelmäpiiri, josta voi lukea tarkemmin sitä käsittelevästä uutisesta kuukauden takaa. Lyhyesti piiri kuitenkin on mobiilimaailman ensimmäinen 5 nm viivanleveydellä valmistettu järjestelmäpiiri, joka on myös Applen ensimmäinen 5G-yhteyksiä tukeva piiri. Apple lupaa piirin olevan maksimissaan jopa 50 prosenttia muita mobiilimarkkinoiden järjestelmäpiirejä nopeampi niin CPU:n kuin myös GPU:n osalta.

5G-tuki oli yksi Applen julkaisutilaisuuden pääteemoista. 5G-tuen myötä valmistaja lupasi iPhone 12-malliston yltävän nopeimmillaan jopa 4 Gb/s siirtonopeuksiin, mutta valitettavasti kovimpia nopeuksia tarjoava mmWave-tuki jää vain Yhdysvaltain herkuksi. 5G-verkoilla muissakin mobiililaitteissa havaittua suurehkoa virrankulutusta parantamaan Apple on kehittänyt Smart Modeksi kutsumansa tilan, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että puhelin käyttää 5G:tä ainoastaan havaitessaan suuremmista siirtonopeuksista hyötyvää käyttöä puhelimella. Tällöin puhelin viettää suurimman osan ajastaan 4G-verkoissa.

Toinen kaikkia iPhone 12 -malleja yhdistävä uutuus on MagSafe-lataus. Applen vanhempien MacBook-kannettavien magneettisista latureista tuttu termi on lainattu iPhone-maailmaan kuvaamaan puhelimen takaa löytyvää magneettiympyrää, joka mahdollistaa niin lisälaitteiden kuin myös Apple Watchin laturia muistuttavasti magneettisesti kiinnittyvän langattoman laturin käyttämisen. Julkaisutilaisuudessaan Apple mainosti MagSafe-magneetteja muun muassa niihin napsahtavalla korttikotelolla ja MagSafe-laturilla, jotka molemmat ovat tarjolla suoraan Applen sivujen kautta 65 ja 45 euron suositushinnoin.

Uudistuneen muotoilun ohessa Apple on tuonut kaikkiin puhelimiin myös Ceramic Shield -markkinointitermiä käyttävän uuden lasirakenteen, joka valmistajan mukaan tarjoaa jopa nelinkertaisen pudotuskestävyyden aiemmin käytössä olleeseen lasiin verrattuna. Kaikki uudet iPhone 12 -mallit tarjoavat myös IP68-luokituksen, joka lupaa puhelimen kestävän 30 minuutin upotuksen veteen 6 metrin syvyyteen.

Malliston pohjalle viime vuoden iPhone 11:n korvaamaan Apple julkaisi uudet iPhone 12:n ja pykälän edullisemman iPhone 12 minin, jotka molemmat sijoittuvat aiemmin tänä vuonna julkaistun iPhone SE:n yläpuolelle. Puhelimet ovat ominaisuuksiltaan lähes identtiset, mutta niitä erottaa näyttöjen koot ja Applelle ominaiseen tapaan näytön koon myötä myös poikkeavat resoluutiot. iPhone 12:n näytön koko on viime vuodesta tuttu 6.1 tuumaa, mutta Super Retina XDR -nimeä kantavan näytön resoluutio on entistä korkeampi 2532 x 1170, joka tarjoaa 460 ppi:n pikselitiheyden. iPhone 12 minin näyttö puolestaan on huomattavasti pienempi 5,4 tuumaa ja resoluutio 2340 x 1080, joka tarjoaa 476 ppi:n pikselitiheyden. iPhone 12:n ja 12 minin näytöt tukevat luonnollisesti myös HDR-materiaalia ja tarjoavat kyseistä materiaalia toistaessa jopa 1200 nitin maksimikirkkauden. Tyypillinen enimmäiskirkkaus on kuitenkin iPhone 11:sta tuttu 650 nitiä.

Kameravalikoiman osalta 12 ja 12 mini tarjoavat 11:stä tuttuun tapaan pääkamerana toimivan laajakulmakameran ja 120 asteen kuvakulmalla varustetun ultralaajakulmakameran. Kamerajärjestelmä ei kuitenkaan muilta ominaisuuksiltaan ole säilynyt ennallaan, vaan kehitystä on tapahtunut. Pääkameran aukkosuhde on kasvanut f1.6:een, minkä lisäksi sen objektiivin elementtimäärä on kasvanut kuudesta seitsemään. Myös ohjelmistopuolella puhelimelle on luvattu kehitystä muun muassa kehittyneemmän HDR-tilan ja videokuvaukseen tuodun Dolby Vision -tuen myötä. Lisäksi videokuvauksen kuvanvakautusta on valmistajan mukaan kehitetty. Muilta osin videokuvaus tukee ennestään tuttua 4K 60 FPS -tason videota niin etu- kuin myös takakameroilla.

iPhone 12 Pro ja 12 Pro Max puolestaan korvaavat nimiensä mukaisesti viime vuoden iPhone 11 Pro ja 11 Pro Max -mallit. Selkeimpänä uudistuksena puhelinten uudistuneen muotoilun lisäksi 12-sarjan Pro-mallit ovat kasvattaneet näyttöjensä kokoa. iPhone 12 Pro:n näyttö on 6,1” ja iPhone 12 Pro Maxin näyttö on 6,7”, kun viime sukupolven Pro-malleilla ne olivat 5,8″ ja 6,5″. Lisäksi hinnat-alkaen-mallien tallennustilan määrää on kasvatettu viimevuoden 64 gigatavusta 128 gigatavuun.

Perusmalleista Pro-mallit eroavat kameraominaisuuksiensa osalta, joskin eroavaisuuksia on myös Pro-mallien välillä. Molemmat Pro-mallit tarjoavat kolme kameraa – ultralaajakulmakameran, pääkamerana toimivan laajakulmakameran ja telekameran – joiden lisänä on myös iPad Prosta tuttu LiDAR-sensori. iPhone 12 Pron ultralaajakulmakamera on paperilla 12 ja 12 ministä tuttu, samoin kuin pääkamerakin, joskin pääkameran pikselikooksi Apple määrittelee 12 Prolle 1,4 um, kun 12:lle ja 12 minille kokoa ei ole mainittu. Telekameran osalta iPhone 12 Pro tarjoaa 52 mm polttovälin, eli perinteisen 2x zoomin, 6-elementtisen linssin, optisen kuvanvakaimen ja varsin valovoimaisen f2.0-aukkosuhteen.

iPhone 12 Pro Max puolestaan tarjoaa pienemmästä Prosta tutun ultralaajakulmakameran, mutta eroaa pääkameran ja telekameran osalta. 12 Pro Maxin pääkameran pikselikoko on pykälän suurempi 1,7 um, minkä lisäksi se tarjoaa objektiivin optisen kuvanvakaimen tueksi myös koko kennoa liikuttavan optisen kuvanvakaimen, jota on ennen nähty lähinnä kehittyneissä järjestelmäkameroiden vakaimissa. Telekameran osalta iPhone 12 Pro Max tarjoaa pykälän korkeamman zoomin 65 mm polttovälillään. Käytännössä kyseessä on 2,5x zoom. Objektiivin valovoimaisuus tosin kärsii hieman iPhone 12 Prohon nähden ollen vain f2.2

Uutuuspuhelinten lisäksi Apple julkaisi myös vuodoissakin odotetun HomePod mini -älykaiuttimen. Käytännössä kyseessä on edullisempaan hintaluokkaan sijoittuva pienikokoisempi versio valmistajan edellisestä HomePod-älykaiuttimesta. HomePod Mini on muotoilultaan pyöreä ja vain vajaa 8,4 cm korkea.

iPhone 12 ja iPhone 12 Pro tulevat ennakkotilattavaksi 16.10. ja iPhone 12 mini sekä iPhone 12 Pro Max puolestaan 6. marraskuuta. iPhone 12 minin hinnat alkavat 64 gigatavun mallin 829 eurosta, iPhone 12:n hinnat alkavat 64 gigatavun mallin 929 eurosta, iPhone 12 Pron hinnat alkavat 128 gigatavun mallin 1179 eurosta ja iPhone 12 Pro Maxin hinnat alkavat 128 gigatavun mallin 1279 eurosta.

