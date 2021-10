Apple julkaisi kaksi uutta M1-järjestelmäpiiriä Mac-tietokoneisiin

M1 Pro ja Max ovat 16-ytimisiä prosessoreita 16- tai 32-ytimisellä grafiikkaohjaimella ja 256- tai 512-bittisellä LPDDR5-muistiväylällä.

Apple piti tänään syksyn toisen ison julkaisutilaisuutensa. Apple Unleashed -teemaisessa tapahtumassa julkaistiin useimpien odotuksista poiketen peräti kaksi uutta Arm-järjestelmäpiiriä, joista kumpikaan ei ole huhuttu M1X.

Ensimmäinen uusista järjestelmäpiireistä on M1 Pro. Yhteensä 33,7 miljardista transistorista rakentuvassa 5 nanometrin prosessilla valmistettavassa sirussa on kahdeksan suorituskykyistä ja kaksi energiatehokasta prosessoriydintä, 16-ytiminen Neural Engine, 16-ytiminen grafiikkaohjain, mediayksikkö sekä 256-bittinen muistiväylä 32 gigatavuun jaettua LPDDR5-muistia. Muistikaistaa on tarjolla 200 Gt/s.

Toinen piireistä tottelee nimeä M1 Max. Peräti 57 miljardista transistorista rakentuva lippulaivapiiri pitää sisällään samat kymmenen prosessoriydintä, mutta sen grafiikkaohjain on nyt 32-ytiminen. Lisäksi LPDDR5-muistiväylä on kasvatettu 512-bittiseksi ja sen jatkeena on 64 Gt muistia, jotka yhdessä tuottavat 400 Gt/s muistikaistaa.

Applen diat paljastivat myös tarkempia tietoja grafiikkaohjaimesta. Yhdessä Applen ”GPU-ytimessä” on 128 suoritusydintä, eli 16-ytimisessä niitä on 2048 ja 32-ytimisessä 4096. M1 Pron 16-ytiminen yltää Applen mukaan 5,2 TFLOPSin ja M1 Maxin 32-ytiminen 10,4 TFLOPSin teoreettiseen laskentanopeuteen. Mediayksikkö kykenee puolestaan kiihdyttämään Apple ProRes -pakkauksen ja -purun ja Neural Engine puskee parhaimmillaan 11 TOPSin edestä laskutoimituksia.

Applen omassa prosessorisuorituskykyvertailussa M1 Pro ja Max tarjoavat yhtiön mukaan 70 % parempaa suorituskykyä samalla tehonkulutuksella, kuin Intelin 8-ytiminen 7. sukupolven Core -prosessori MSI:n G66 Leopard -kannettavassa. Grafiikkasuorituskyvyssä ero on vielä dramaattisempi. Applen mukaan M1 Pron GPU kuluttaa 70 % vähemmän tehoa, kuin GeForce RTX 3050 Ti Lenovon Legion 5 -sarjan kannettavassa, tarjoten kuitenkin samalla aavistuksen parempaa suorituskykyä.

M1 Maxin taas kerrotaan tarjoavan parempaa suorituskykyä kuin GeForce RTX 3080:n mobiiliversion Razer Blade 15 Advancedissa ja lähes yhtä hyvää kuin sama näytönohjain MSI:n GE76 Raiderissa kuluttaen samalla 100 wattia vähemmän tehoa. Akun varassa M1 Maxin suorituskyvyn luvataan olevan 2,5-kertainen Razerin RTX 3080:iin verrattuna.

Uudet järjestelmäpiirit tulevat ainakin ensimmäisenä käyttöön uusissa 14- ja 16-tuumaisissa MacBook Pro -sarjan kannettavissa. Järjestelmäpiireistä tulee saataville myös ydinmääriltään karsittuja malleja täydentämään valikoimaa.

Lähde: Apple