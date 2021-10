Apple julkaisi uudet 14- ja 16-tuumaiset MacBook Pro -kannettavat M1 Pro ja M1 Max -järjestelmäpiireillä

Uutuuskannettavien luvataan tarjoavan varsin reilua tehonlisäystä erityisesti grafiikkapuolella ja 14-tuumaisen mallin mainostetaankin olevan parhaimmillaan peräti 13 kertaa tehokkaampi vanhempaan i7:lla varustettuun malliin verrattuna

Apple julkisti tänään pitämässään Unleashed-verkkotilaisuudessa odotetusti uudet alkuperäistä M1:stä tehokkaammilla ARM-pohjaisilla M1 Pro- ja M1 Max -järjestelmäpiireillä varustetut MacBook Pro -tietokoneet. Kannettavat tulevat saataville 14- ja 16-tuumaisina, mutta näyttökokojen ulkopuolelta ominaisuudet ovat monin osin yhteneväiset.

Uutuuspiireistä voit lukea tarkemmin niiden omasta uutisesta, mutta niiden myötä uutuuskannettavien suorituskyvyn luvataan kasvavan merkittävästi aiempiin sukupolviin nähden. Sekä pienemmällä GPU:lla varustettu M1 Pro kuin myös kookkaampi ja tehokkaampi M1 Max tulevat saataville niin 14”:n kuin myös 16”:n kannettaviin.

14-tuumaisen MacBook Pron luvataankin tarjoavan jopa 3,7-kertaisen prosessorisuorituskyvyn Core i7:n sisältävään 13-tuumaiseen MacBook Prohon verrattuna ja piirivalinnasta riippuen joko 9- tai 13-kertaisen grafiikkasuorituskyvyn samaisen Core i7:n integroituihin grafiikoihin verrattuna. 16-tuuman mallissa lukemat ovat pykälän hillitymmät, mutta grafiikkasuorituskykyä luvataan silti M1 Prolla 2,5 kertaa enemmän ja M1 Maxilla peräti 4 kertaa enemmän kuin ennen kyseisen kannettavan tehokkaimmaksi GPU:ksi sijoittuneella Radeon Pro 5600M:llä.

Piirin pariksi uusiin MacBook Proihin on mahdollista saada maksimissaan 64 Gt RAM-muistia ja tallennustilan puolelta puolestaan tarjolla on maksimissaan 8 teratavua. Sisäisten SSD-muistien nopeutta on myös päivitetty ja Apple lupaakin tallennustilan yltävän maksimissaan 7,4 Gt/s -lukunopeuksiin.

Uudistukset kannettavissa eivät jää myöskään vain sisuskaluihin, vaan koko ulkokuori on pistetty uusiksi ja edellinen jo vuodesta 2016 saakka voimassa ollut muotoilu on jäänyt unholaan. Samalla on poistunut myös mielipiteitä jakanut Touch Bar -kosketuspalkki, jonka tilalle on tullut takaisin funktionäppäimet yhdessä Esc-painikkeen kera. Muotoilu on muutenkin ottanut askelen kohti vanhempien MacBookien muotoilua ollen kulmikkaampi. 14 tuuman mallilla on paksuutta 15,5 mm ja 16 tuuman mallilla puolestaan 16,8 mm.

Muotoilu-uudistusten myötä kannettavien ilmankiertoakin on saatu parannettua ja uutuuksien luvataan liikuttavan jopa 50 prosenttia enemmän ilmaa entistä alhaisemmilla tuuletinnopeuksilla. Myös liitäntävalikoimaa on jälleen kasvatettu. Molemmissa kannettavissa on tarjolla kolme Thunderbolt 4 -liitäntää, yksi 3,5 mm:n kuulokeliitäntä, jonka suorituskyvyn luvataan parantuneen, sekä uutena tai ennemminkin takaisin tuotuna niin HDMI-liitäntä ja SDXC-kortinlukija kuin myös MagSafe-laturin paikka.

Latauksesta puheen ollen uudet MacBook Prot tukevat myös pikalatausta, jonka avulla kannettavan akku on ladattavissa puolilleen puolessa tunnissa. Akunkeston suhteen uutuudet jatkavat viime vuonna julkaistujen alkuperäistä M1-piiriä käyttäneiden Macien linjalla ollen varsin vakuuttavia – MacBook Pro 14”:n akun luvataan kestävän 17 tuntia videotoistoa ja MacBook Pro 16”:n peräti 21 tuntia.

Ulkonäköpäivityksen mukana myös näytöt saivat osakseen päivityksen ja kenties ensisilmäyksellä näkyvimpänä uudistuksena näyttöjen ylälaitaan on tullut iPhone-puhelimista tuttu näyttölovi, johon kannettavien Full HD -resoluutiota tukevaksi päivitetty kamera on sijoitettu. Näyttölovi on integroitu MacOS-käyttöjärjestelmään siten, että ylälaidan valikkopalkki on sijoitettu näyttöloven kohdalle, eli lovi ei mene itse sisällön päälle.

Näytöt itsessään ovat tarkalleen ottaen kooltaan 14,2” ja 16,2” ja niiden teknologia on uusimmasta iPad Prosta tuttu miniLED, minkä myötä käytössä on myös himmennysalueet ja sen myötä entistä paremmat mustan toistot. Myös näyttöjen tarkkuutta on parannettu: 14-tuumainen malli tarjoaa 3024 x 1964 -resoluution ja 16-tuumainen puolestaan 3456 x 2234 -resoluution. Virkistystaajuuttakin näytöistä on päivitetty ja ne yltävät iPad Proista ja iPhone Proista tuttuun 120 hertsiin. Näyttöjen luvataan yltävän 1000 nitin jatkuvaan maksimikirkkauteen ja 1600 nitin pistemäiseen maksimikirkkauteen.

Molemmat uutuuskannettavat tulevat ennakkomyyntiin välittömästi ja laitteiden toimitukset alkavat ensi viikolla. Viime vuonna julkaistu M1-piirillä varustettu MacBook Pro 13” säilyy valmistajan katalogissa uutuuksien alapuolella. 14-tuumaisen MacBook Pron hinnat alkavat 2349 eurosta ja 16-tuumaisen puolestaan 2849 eurosta.

Lähde: Apple