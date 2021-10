Uusi artikkeli: Testissä iPhone 13 & iPhone 13 mini

io-tech testasi Applen uudet iPhone 13 ja iPhone 13 mini -älypuhelimet.

Mikään ei ole varmempi merkki syksystä kuin uudet iPhone-älypuhelimet markkinoilla. Viime vuodesta tuttuun tapaan Apple julkaisi jälleen tällekin vuodelle peräti neljä iPhone-mallia, jotka jakautuvat kahteen alaluokkaan – perusmallin iPhone 13 ja iPhone 13 mini sekä pro-sarjan iPhone 13 Pro ja iPhone 13 Pro Max.

Nyt io-techin testipenkkiin päässeiden iPhone 13:n ja 13 minin sisällä sykkii valmistajan uusi A15-järjestelmäpiiri, jossa on tänä vuonna käytössä perusmalleissa pykälän Pro-malleja tehottomampi 4-ytiminen GPU 5-ytimisen sijaan. Piirin parina on 4 gigatavua RAM-muistia ja mallin mukaan joko 128, 256 tai 512 Gt tallennustilaa. Uutuuksien selkeimmät ulkoiset päivitykset ovat uudelleen järjestellyt takakamerat ja kutistunut näyttölovi. Kameroiden osalta myös sisuksissa on tapahtunut päivitystä, nimittäin pääkameraksi on periytynyt viime vuoden Pro Maxista tuttu suurikokoisempi 12 megapikselin kamera sensor-shift -kuvanvakaimella.

Testiartikkelissa tutustumme iPhone 13:een ja 13 miniin reilun viikon mittaisen ympärivuorokautisen käyttöjakson pohjalta, jossa pääasiallisena puhelimena toimi mini-malli.

Lue artikkeli: Testissä iPhone 13 & iPhone 13 mini