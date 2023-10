Apple julkaisi M3-perheen järjestelmäpiirit: M3, M3 Pro ja M3 Max

Applen reaaliaikaista säteenseurantaa tukevan uuden grafiikkaohjaimen kerrotaan olevan suurin harppaus GPU-arkkitehtuurien saralla yhtiön historiassa.

Apple on pitänyt netissä ”Scary Fast” -otsikolla julkaisutilaisuuden uusimman sukupolven Mac-tietokoneille sekä uusille M3-perheen järjestelmäpiireille. M3-sarjaan julkaistiin kerralla odotetut M3, M3 Pro ja M3 Max -mallit, jotka valmistetaan TSMC:n 3 nanometrin luokan prosessilla.

Applen mukaan uudet M3-perheen järjestelmäpiirien uuden sukupolven grafiikkaohjain edustaa yhtiön historian suurinta loikkaa grafiikka-arkkitehtuurien saralla. Se tukee uutta Dynamic Caching -teknologiaa, kiihdytettyä säteenseurantaa sekä mesh shading -ominaisuutta. M3-perheen grafiikkaohjainten kerrotaan olevan jopa 2,5 kertaa niin nopeita, kuin M1-perheen vastineilla, joskin siihen on laskettu mukaan säteenseurantakiihdytyksen avut. Muutoin GPU:n luvataan tarjoavan M1:tä vastaavaa suorituskykyä vajaalla puolella tehonkulutuksella tai 65 % parempaa suorituskykyä maksimikulutuksella.

Uusi Dynamic Caching -ominaisuus allokoi GPU-muistia kullekin sovellukselle reaaliajassa juuri sen verran, kuin ne tarvitsevat, eikä se vaadi kehittäjiltä lisäpanostusta. Ominaisuuden luvataan parantavan suorituskykyä merkittävästi, mutta mitään suoria lukuja yhtiö ei tarjonnut.

Prosessoripuolella uusien tehoydinten kerrotaan olevan 30 % nopeampia kuin M1:ssä ja 15 % nopeampia kuin M2:ssa, kun energiatehokkaissa ytimissä eroa on 50 ja 30 %. Käytännössä maksimitehonkulutuksella prosessorin luvataan olevan jopa 35 % nopeampi, kuin vastaava M1, ja kykenevän vastaavaa kykyyn M1:n kanssa puolella sen tehonkulutuksesta.

Tekoälykiihdytyksen osalta uuden sukupolven piirien luvataan olevan 16-ytimisellä NPU:llaan jopa 60 % nopeampia, kuin M1-vastineensa, mutta M2-perheeseen verrattuna ero jää 15 prosenttiin. Mediayksikköä on puolestaan päivitetty AV1-purulla, mutta pakkauspuolelta AV1:tä ei vielä löydy.

M3-perusversio on varustettu yhteensä kahdeksalla prosessoriytimellä ja 10-ytimen GPU:lla sekä maksimissaan 24 Gt:n muistilla. Prosessori rakentuu 25 miljardista transistorista. M3 Prossa prosessoriydinten määrä on kasvatettu 12 ytimeen, GPU:n 18 ytimeen ja maksimimuistimäärä 36 gigatavuun. Transistoreja tämän toteuttamiseen on tarvittu 37 miljardia kappaletta. Jopa 92 miljardista transistorista rakentuvassa M3 Maxissa prosessoriytimiä on 16, mutta GPU-ytimiä jopa 40. Muistia M3 Maxilla on käytössään täydessä konfiguraatiossa jopa 128 Gt.

