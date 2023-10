Qualcommin virallisissa luvuissa prosessorin luvataan tarjoavan erittäin kilpailukykyistä suorituskykyä etenkin yhdellä säikeellä ja kolmannen osapuolen Control-testissä GPU-suorituskyky vastaa AMD:n Radeon 780M:ää.

Qualcomm julkisti viime viikolla uudet Snapdragon X Elite -järjestelmäpiirit PC-käyttöön. Uusien prosessorien sisällä sykkii Nuvian alun perin kehittämät Arm-arkkitehtuurin Oryon-ytimet.

Qualcomm on julkaissut itse julkistuksen jälkimainingeissa myös virallisia suorituskykytestejä uusille järjestelmäpiireilleen. Yhtiöllä on ollut esillä referenssikannettavia kahdessa eri konfiguraatiossa ja vaikka paikalla ollut lehdistö ei saanut itse testailla kannettavia, pääsivät he näkemään testien ajamista reaaliajassa. Referenssikonfiguraatio A:ssa käytössä oli 80 watin TDP ja prosessori, jonka kaikkien ytimien maksimi Boost-kellotaajuus on 3,8 ja kahden ytimen 4,3 GHz. Referenssikonfiguraatio B:ssä TDP oli kuristettu 23 wattiin, kaikkien ytimien Boost-kellotaajuus 3,4 GHz:iin ja kahden ytimen Boost-kellotaajuus 4 GHz:iin. Kummassakin konfiguraatiossa on käytössä kaikki 12 Oryon-ydintä.

Paikanpäällä ollut AnandTech on raportoinut nyt Qualcommin testeistä ja todennut, että Snapdragon X Elitelle luvatut suorituskykylukemat täsmäsivät hyvin myös heidän reaaliajassa näkemiensä testien kanssa molempien referenssikonfiguraatioiden osalta. Qualcommin lukujen mukaan X Eliten A-versio nappaa Cinebench 2024:n yhden ytimen tulokseksi 132 ja B-versio 122 pistettä, kun Applen M2 saa 121, Intelin Core i7-13800H 115 ja AMD:n Ryzen 9 7940HS 109 pistettä. Kaikkien ydinten testissä X Elite A-versio sai puolestaan 1220 pistettä, Core i7-13800H 996 pistettä, Ryzen 9 7940HS 979 pistettä, X Elite B-versio 950 pistettä ja M2 572 pistettä.

Geekbench 6.2 -testit olivat hyvin samankaltaisia Cinebenchin kanssa: X Eliten A-versio nettosi yhdellä ytimellä 2940 pistettä, B-versio 2780 pistettä, Core i7-13800H 2755 pistettä, Ryzen 9 7940HS 2695 pistettä ja M2 2658 pistettä. Kaikilla ytimillä X Eliten A-versio sai 15 130 pistettä, Core i7-13800H 14 342 pistettä, X Eliten B-versio 14 000 pistettä, Ryzen 9 7940HS 12 181 pistettä ja M2 10 088 pistettä.

Uusien Snapdragon X Elite -järjestelmien GPU:sta konfiguraatiosta ei tiedetä valitettavasti tässä vaiheessa vielä juuri mitään. Qualcommin virallisissa testeissä oli tarjolla luvut GFXBenchin Aztec Ruins -testille ja 3DMark Wildlife Extremelle. Älypuhelimille tarkoitetussa ja jo varsin vanhassa Aztec Ruinsissa X Eliten A-konfiguraation kerrotaan saavan 350 FPS ja B-konfiguraation 295 FPS, kun M2 yltää 295 FPS:ään, Core i7-13800H 177 FPS:ään ja Ryzen 9 7940HS 139 FPS:ään. Wildlife Extremessä A-konfiguraation kerrotaan puolestaan saavan 44,5 FPS, M2:n 40,8 FPS, B-konfiguraation 38,5 FPS, Ryzen 9 7940HS:n 28,9 FPS ja Core i7-13800H:n 26,6 FPS. Myös Wildlife on suunniteltu osin älypuhelinkäyttöön, eikä siten ole välttämättä se relevantein testi PC-käytössä.

Mikäli Qualcommiin olisi uskominen, yhtiö olisi täysin omassa luokassaan UL Procyon AI -tekoälytestissä. Snapdragon X Eliten kerrotaan saavan testissä 1750 pistettä, kun Core i7-13800H sai 232 ja Ryzen 9 7940HS 172 pistettä. Valitettavasti tilanne on kuitenkin se, että vaikka luvut pitävät sinänsä kyllä paikkansa, todellisuudessa vain SDX Eliten lukemissa on hyödynnetty järjestelmäpiirin tekoälykiihdytintä, kun AMD:lla ja Intelillä testissä on käytössä vain prosessoriytimiä.

Virallisten lukujen lisäksi VideoCardz raportoi Geekerwanin päässeen ajamaan kannettavalla testit Remedyn Control-pelissä. Julkaistujen lukujen mukaan SDX Elite saa 1080p-resoluutiolla Low-asetuksin 53 FPS ja 1440p-resoluutiolla niin ikään Low-asetuksin 32 FPS. Geekerwanin mukaan suorituskyky vastaa suurin piirtein Radeon 780M -näytönohjainta Ryzen 7 7840HS:ssä, kun Applen M2 ja Intelin i7-13700H jäävät enemmän tai vähemmän jälkeen. M2 Max ja erillisnäytönohjaimet ovat kuitenkin täysin omilla luvuillaan. Sekä SDX Eliten että Intelin ja AMD:n prosessoreiden TDP oli asetettu 23 wattiin. Applen M2:lla oli konekäännöksen perusteella käytössä ”rajoittamaton tila” ja Maxilla ”matalan tehonkulutuksen tila”.

Lähteet: AnandTech, VideoCardz