Uuden sukupolven piirin myötä MacBook Pro -mallistoon luvataan lisää suorituskykyä kautta linjan.

Apple julkisti viime yönä järjestämässään tilaisuudessa uudet M3-piirejä käyttävät 14- ja 16-tuumaiset MacBook Pro -kannettavansa. Uuden sukupolven piiri on koneiden merkittävin uudistus, jonka lisäksi näyttöjen SDR-maksimikirkkautta on korotettu 20 prosentilla 600 nitiin ja ulkoisesti tarjolla on uusi tumma Space Black -värivaihtoehto.

Uudet MacBook Prot ovat saatavilla M3, M3 Pro ja M3 Max -piireillä, jotka tarjoavat 8-16 prosessoriydintä sekä 10-40 GPU-ydintä. Piirien ominaisuuksista voi lukea tarkemmin omasta uutisestaan. 14-tuumaiseen malliin on tarjolla kaikki kolme piirivaihtoehtoa, kun taasen suurempaan 16-tuumaiseen malliin on valittavissa kaksi tehokkaampaa piiriversiota.

Kesällä 2022 julkaistu M2-piirillinen 13,3-tuumainen hinnat-alkaen-malli korvautuu uudessa mallistossa 14-tuumaisella mallilla. M3-piirillisessä hinnat-alkaen mallissa on siis nyt 14-tuumainen näyttö, M3-piirin perusversio sekä yksi USB-C-liitäntä muita uusia malleja vähemmän. Ulkoisten näyttöjen tuki on myöskin rajattu vain yhteen. Koko malliston näytöt on nyt Liquid Retina XDR -tyyppisiä, eli mini-LED-valaistu 120 Hz IPS LCD -paneeli. 14-tuumaisen tarkkuus on 3024 x 1964 pikseliä, 16-tuumaisessa mallissa resoluutio on puolestaan ennalta tuttu 3456 x 2234 pikseliä.

Uusien MacBook Proiden liitinvalikoima ei ole muuttunut edellisestä sukupolvesta – tarjolla on kolme Thunderbolt 4 -liitintä (M3-mallissa kaksi Thunderbolt 3 -liitintä), HDMI-liitäntä, 3,5 mm ääniliitäntä, SDXC-muistikortinlukija sekä MagSafe-liitäntä lataamiseen. Yhteyspuolella on tarjolla WiFi 6e ja Bluetooth 5.3. Akunkeston kehutaan olevan kaikkien aikojen paras – 14-tuumaiselle M3-mallille ja 16-tuumaiselle M3 Pro -mallille luvataan jopa 22 tunnin akunkesto (joka tosin luvattiin myös jo edellisen sukupolven 16-tuumaiselle mallille).

Uudet M3-piirilliset MacBook Prot tulevat Suomessa saataville 7. marraskuuta alkaen. 14-tuumaisen mallin hinnat alkavat 2069 eurosta, jolla saa M3-peruspiirin, 8 Gt yhteismuistia ja 512 Gt tallennustilaa. Haitarin yläpäässä on M3 Max -piirillä, 128 Gt:n yhteismuistilla ja 8 teratavun tallennustilalla varustettu vaihtoehto 8384 euron hintaan. 16-tuumaisen mallin hinnat alkavat 3129 eurosta ja päätyvät 8659 euroon. M3 Max -mallit tulevat saataville hieman muita myöhemmin.

Lähde: Apple