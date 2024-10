Uutuusmallien M4-sirusta löytyy valinnoista riippuen 8 tai 10 prosessori- ja GPU-ydintä, joiden tukena on 16-ytimen NPU, 16-32 Gt muistia ja 256 Gt - 2 Tt tallennustilaa.

Applen odotettiin uudistavan tietokonemallistoaan useilla eri julkaisulla, mutta lopulta yhtiön tiedotteessa komeili vain yksi uusi tuote, päivittynyt iMac. Kuten odottaa sopii, Apple Intelligence on vahvasti läsnä myös uuden iMacin julkaisussa, mutta mitään jo muissa yhtiön tuotteissa näkemättömiä ominaisuuksia ei ole luvassa, eivätkä ominaisuudet muutoinkaan ole tulossa käyttöön Euroopassa nykyhuhujen mukaan ainakaan ennen ensi kevättä. Uudet iMacit perustuvat periaatteessa kahteen eri malliin, mutta käytännössä esikonfiguroituja malleja on neljä.

Applen uusi 24” iMac kätkee sisälleen yhtiön tuoreimman sukupolven M4-järjestelmäpiirin, joka on konfiguroitu hinnat alkaen -mallissa kahdeksalla prosessori- ja GPU-ytimellä ja muissa kymmenellä prosessori- ja GPU-ytimellä. Kummassakin prosessorikonfiguraatiossa on käytössä neljä suorituskykyistä ydintä ja loput ovat energiatehokkaita ytimiä. Neural Engine NPU on 16-ytiminen mallista riippumatta.

Nimellisesti 24” eli todellisuudessa 23,5”-näyttö tarjoilee silmille 4480×2520-resoluution 218 PPI:n tarkkuudella, maksimissaan 500 nitin kirkkauden ja laajan P3-väriskaalan True Tone -teknologialla. Kalliimpiin malleihin voi halutessaan valita myös lisämaksusta nanopinnoitetun lasin. Sen kaveriksi voi asentaa 8/8-mallissa maksimissaan yhden 6K-resoluution ja 60 Hz näytön ja muissa malleissa kaksi 6K-resoluution ja 60 hertsin tai yhden 8K-resoluution ja 120 hertsin näytön. Ulkoisia näyttöjä tuetaan Thunderbolt 4 -liittimen (USB4-C) kautta DisplayPortilla.

Järjestelmäpiirin tukena on oletuksena 16 Gt tai kalleimman mallin kohdalla 24 Gt, mutta sen voi konfiguroida myös 24 tai 32 gigatavuun pois lukien edullisimman 8/8-ytimen mallin, jossa maksimi on 24 Gt. Tallennustilaa on tarjolla kahdessa edullisimmassa konfiguraatiossa 256 Gt ja kahdessa kalliimmassa 512 Gt, mutta sen voi konfiguroida myös maksimissaan 2 teratavuun asti, jälleen pois lukien edullisimman 8/8-mallin, jossa maksimi on yksi teratavu.

Näytön päältä löytyy tietokoneen 12 megapikselin Center Stage -webbikamera, joka tukee maksimissaan 1080p-videokuvausta. Webbikameraa tuetaan modernilla kuvaprosessorilla. Webbikameran kuvaa tukee kolme studiotason mikrofonia ja ääntä toistetaan kuuden kaiuttimen järjestelmällä, joiden bassokaiuttimet on varustettu tärinänvaimennuksilla. Kuulokkeisiin äänen saa 3,5 mm:n liitännästä ja se tukee myös korkean impedanssin kuulokkeita.

8/8-konfiguraation iMac on varustettu kahdella ja muut neljällä USB-C-tyyppisellä Thunderbolt 4 -liittimmellä, jotka tukevat myös USB4-standardia sekä DisplayPortia. Edullisimpaan malliin voi valita valinnaisena gigabitin verkkoliittimen, kun muissa se on vakiona. Langattomat yhteydet onnistuvat mallista riippumatta Wi-Fi 6E- ja Bluetooth 5.3 -tasoilla.

Mukana tulevat lisälaitteet vaihtelevat nekin mallin mukaan: edullisimman mallin Magic Keyboardissa ei ole Touch ID -tukea, kun kolmessa kalliimmassa se on mukana. Edullisimpaan malliin Touch ID:n haluavat joutuvat valitsemaan mukaan Magic Keyboardin, jossa on sekä Touch ID että numeronäppäimistö, jonka saa luonnollisesti halutessaan myös kalliimpiin malleihin vakioversion tilalle. Magic Mouse on kaikissa neljässä yksi ja sama malli ja mukaan voi valita erikseen myös Magic Trackpadin. Mukana tulevat lisälaitteet noudattavat samaa väriteemaa, kuin valittu iMac.

Applen uusi 24” iMac on ennakkotilattavissa välittömästi ja niiden toimitukset aloitetaan 8. marraskuuta. Edullisimman 8/8-mallin lähtöhinta on 1599 euroa, 10/10-mallin 16 Gt:n muistilla ja 256 Gt:n tallennustilalla 1849 euroa, 16 Gt:n muistilla ja 512 Gt:n tallennustilalla 2079 euroa ja lopulta 24 Gt:n muistilla ja 512 Gt:n tallennustilalla 2309 euroa. Kalleimmillaan pelkkä iMac ilman maksullista Final Cut Prota tai Logic Prota kustantaa Applen kaupassa 3543 euroa. Värivaihtoehtoja ovat sininen, violetti, pinkki, oranssi, keltainen, vihreä ja hopea.

