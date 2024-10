Entisestään kutistuneen Mac minin voi konfiguroida omien tarpeiden mukaan M4- tai M4 Pro -sirulla ja parhaimmillaan jopa 8 teratavun tallennustilalla.

Tyypillisen massajulkaisun sijasta Apple päätti julkaista eilen vain uuden 24” iMacin ja nyt julkaisee muut uudet Mac-tietokoneet tiputellen pitkin viikkoa. Tänään vuorossa on kutistuskuurille joutunut uusi Mac mini. Apple Intelligence oli luonnollisesti jälleen merkittävä osa markkinointia, mutta Euroopassa sitä päästään tällä viikolla varmistuneiden tietojen mukaan hyödyntämään vasta huhtikuusta alkaen.

Uusi Apple Mac mini on kooltaan vaivaiset 127 x 127 x 50 mm, mutta sen sisään on saatu silti ahdettua esimerkiksi iMacia selvästi tehokkaampaa rautaa M4 Pro -järjestelmäpiirin muodossa. iMacin tapaan Apple on jakanut julkaisunsa jälleen neljään esikonfiguroituun malliin, mutta AIO-mallisesta sisaruksestaan poiketen mineissä on kaikilla sama runko.

Tehokkaimmassa konfiguraatiossa on käytössä M4 Pro -järjestelmäpiiri kahdeksalla suorituskykyisellä ja neljällä energiatehokkaalla eli yhteensä 12 prosessoriytimellä ja 16-ytiminen GPU, mutta sen tilalle voi vaihtaa myös 14-ytimisen mallin, jossa on kaksi suorituskykyistä ydintä enemmän, sekä tehokkaampi 20-ytiminen GPU. M4-malleissa prosessorin konfiguraatio on aina neljä suorituskykyistä ja kuusi energiatehokasta ydintä ynnä 10-ytiminen GPU. Neural Engine on tuttuun tapaan 16-ytiminen mallista riippumatta.

Muisti- ja tallennustilakonfiguraatiot ovat edullisemmissa malleissa oletuksena 16 tai 24 Gt, mutta valittavissa on aina myös 24 ja 32 Gt:n optiot. M4 Pro -mallissa on oletuksena 24 Gt ja optiona 48 tai 64 Gt muistia. Tallennustila on M4-malleissa 256-512 Gt ja päivitettävissä maksimissaan kahteen teratavuun asti, kun M4 Pro -mallissa on vakiona 512 Gt ja maksimissaan päivitettävissä jopa 8 teratavuun asti.

M4-mallit tukevat maksimissaan kolmea samanaikaista näyttöä, joista kaksi voi olla 6K-resoluutiolla ja 60 hertsin virkistystaajuudella, kun kolmas voi olla joko 4K- tai 5K-resoluutiolla ja 60 hertsin virkistystaajuudella valitusta liitännästä riippuen. M4 Pro -mallissa on tuettuna niin ikään maksimissaan kolmen näytön tuki, mutta sen tapauksessa kaikki kolme saavat olla 6K-resoluutiolla ja 60 hertsin virkistystaajuudella. M4-mallien Thunderbolt 4 tukee DisplayPort 1.4 -versiota, kun M4 Prossa tuettuna on DisplayPort 2.1.

Mac minin rungon etuosassa on kaksi USB-C 3.2 Gen 1×2 (10 Gbps) -liitäntää sekä 3,5 mm:n kuulokeliitäntä. Takapuolelta löytyy virtaliittimen lisäksi gigabitin verkkoliitin, HDMI-liitäntä sekä kolme Thunderbolt 4 -liitäntää (USB4-C). M4 Pro -mallissa takapuolen USB4-C-liittimet tukevat uudempaa Thunderbolt 5 -standardia. Molempiin voi halutessaan ottaa valinnaisena optiona gigabitin tilalle 10 gigabitin verkkoliittimen. Langattomat yhteydet onnistuvat Wi-Fi 6E- ja Bluetooth 5.3 -standardien mukaisesti.

Applen uusi Mac mini tuli ennakkotilattavaksi välittömästi ja niiden toimitukset aloitetaan 8.11. Edullisin 10/10-ytimen M4-malli 16 Gt:n muistilla ja 256 Gt:n tallennustilalla on hinnoiteltu 749 euroon, 512 Gt:n tallennustilalla 979 euroon ja 24 Gt:n muistilla sekä 512 Gt:n tallennustilalla 1209 euroon. 12/16-ytiminen M4 Pro -malli on hinnoiteltu puolestaan oletuksena 1699 euroon ja maksimikonfiguraatiossa 14/20-ytimisellä M4 Prolla, 64 Gt:n muistilla ja 8 Tt:n tallennustilalla hintaa tulee jopa 5494 euroa.

Lähde: Apple