Apple on päivittänyt MacBook Aireissa muun muassa prosessorit Intelin 10 nanometrin Ice Lake -sukupolveen.

Apple on julkaissut tänään keväiset päivitykset sekä MacBook Air -kannettaviin että iPad Pro -taulutietokoneisiin. Myös Mac minit saivat osakseen pienimuotoisen päivityksen.

Applen uuteen MacBook Air -linjaan kuuluu virallisesti kaksi mallia, mutta todellisuudessa kumpikin on konfiguroitavissa täysin identtisiksi. MacBook Air käyttää Ice Lake -arkkitehtuuriin perustuvaa Intelin prosessoria, edullisin vaihtoehto on 1,1 / 3,2 GHz:n (Perus- ja Boost-kellotaajuudet) tuplaytiminen Core i3, välimallina on 1,1 / 3,5 GHz:n neliytiminen Core i5 ja kalleimpana 1,2 / 3,8 GHz:n neliytiminen Core i7. Prosessorin parina on 8 tai 16 Gt LPDDR4X-3733 -muistia ja PCIe-väyläinen tallennustila on konfiguroitavissa 256 gigatavun ja 2 teratavun välille. Grafiikoista on vastuussa Intelin integroitu Iris Plus -grafiikkaohjain ja tietoturvasta Applen oma T2-siru.

MacBook Airin näyttö on 13,3-tuumainen ja sen IPS-paneelin natiiviresoluutio on 2560×1600. Näyttö tukee luonnollisesti True Tone -teknologiaa. Kannettavassa on uusi Magic Keyboard -näppäimistö, jonka uusi saksimekanismi tarjoaa 1 millimetrin painallussyvyyden. Nuolinäppäimet ovat perinteisessä ylösalaisin käännetyssä T-asettelussa, mutta vain puolen näppäimen korkuisia. Liitinvalikoimaan kuuluu kaksi USB Type-C -liitäntää Thunderbolt 3 -tuella ja niitä käytetään myös kannettavan lataamiseen. Kannettavasta löytyy myös Touch ID -sormenjälkilukija ja käyttöjärjestelmänä toimii luonnollisesti macOS Catalina.

Uusi MacBook Air on hinnoiteltu Suomessa edullisimmillaan 1229 euroon ja parhaassa konfiguraatiossaan 2609 euroon. Suurin osa erosta muodostuu tallennustilasta, sillä kahden teratavun SSD:stä joutuu pulittamaan tonnin ylimääräistä. Kannettavan mukana toimitetaan 30 watin USB Type-C -virtalähde sekä kahden metrin Type C – Type C -kaapeli. Kannettavien toimitukset aloitetaan välittömästi ja Suomen kaupassa toimitusajan arvioidaan olevan 1 – 2 viikkoa. Värivaihtoehdot ovat tutut tähtiharmaa, hopea ja kulta.

Myös Mac mini sai osakseen pienen päivityksen. Jatkossa tietokone on varustettu minimissään 256 gigatavun tallennustilalla, jonka saa nyt samaan hintaan, kuin aiemmin 128 gigatavun mallin.

Lähde: Apple