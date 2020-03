Fractal Designilta mini-ITX-kokoinen Era-kotelo

Fractal Designin uudessa ITX-kotelossa on alumiinikuoret ja useita värivaihtoehtoja.

Fractal Design esitteli hetki sitten uuden Era-kotelon, joka on suunniteltu mini-ITX-kokoonpanoille. Ruotsalaisyritys on suunnitellut kotelon yhteistyössä Intelin kanssa. Fractalin mukaan Era yhdistää elegantin muotoilun joustavaan toiminnallisuuteen ja se on suunniteltu toimivaksi intelin 9. sukupolven Core-prosessorien, kahden korttipaikan näytönohjainten sekä nestejäähdytysjärjestelmän kanssa. 16-litraisen kotelon ulkopinnat ovat alumiinia ja kattopaneeli puuta tai karkaistua lasia. Haluttaessa magneettikiinnitteisen kattopaneelin voi korvata verkolla ilmanvaihdon tehostamiseksi.

Emolevy sijaitsee pystyasennossa kotelon sisällä ja virtalähdepaikka on pystyssä kotelon etuosassa. Era on yhteensopiva sekä ATX- että SFX-virtalähteiden kanssa ja virtalähdevalinta vaikuttaa siihen, mitä muita komponentteja kotelon sisään mahtuu. Kotelon mukana toimitetaan kaksi asemakehikkoa, joista kumpaakin voi asentaa yhden 3,5 tuuman tai kaksi 2,5 tuuman asemaa. Pohjalle asemoituva jopa 295 mm pitkä näytönohjain ottaa jäähdytysilmansa kotelon pohjan kautta. Kotelon ilmanvaihdosta vastaa vakiomuodossaan lämmintä ilmaa poistava 80 mm Silent Series R3 -tuuletin, jonka lisäksi kotelossa on neljä tyhjää 120 mm tuuletinpaikkaa. Kotelon kattoon on mahdollista asentaa 240 mm jäähdytin.

Fractal Design Era tekniset tiedot:

Ulkomitat: 166 x 310 x 325 mm (L x K x S), tilavuus 16 litraa

Paino: 3,97 – 4,17 kg

Materiaali: teräsrunko, alumiinipaneelit, lasi-/puukatto

Etupaneelin liitännät: 1x USB 3.1 Gen 2 Type-C, 2x USB 3.0 Type-A, 3,5 mm mic+audio

Yhteensopivat emolevyt: mini-ITX

3,5 tuuman asemapaikat: max. 2 kpl

2,5 tuuman asemapaikat: max. 4 kpl

Laajennuskorttipaikkoja: 2 kpl

Näytönohjaimen maksimipituus: 295 mm, kortin paksuus 2 korttipaikkaa (maksimileveys 125 mm, paksuus 47 mm)

Virtalähdepaikka: ATX-, SFX-L- tai SFX-virtalähde (SFX-virtalähteellä kaikki asemapaikat käytössä), maksimipituus 200 mm

Prosessoricoolerin maksimikorkeus: 120 mm

Tuuletinpaikat: 2 x 120 mm katossa, 1 x 80 mm takapaneelissa, 2 x 140 mm pohjalla

Jäähdytinpaikat: 120 tai 240 mm katossa (leveys 125 mm, paksuus 67 mm)

Fractal Design Eran suositushinta kaikkina värivaihtoehtoina on 164,99 euroa ja se tulee saataville välittömästi. Värivaihtoehtoja ovat sininen, valkoinen, titaaninharmaa, hiilenmusta ja kulta.

Lähde: Fractal Design