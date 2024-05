Molemmat taulutietokoneuutuudet tulevat 11- ja 13-tuumaisina ja tukevat myös Applen uutta Pencil Pro -kynää sekä Magic Keyboard -näppäimistöä. Parivuotinen M2-piiri raksuttaa iPad Airissa, mutta iPad Pron sisuksissa on valmistajan uunituore M4-piiri.

Yhdysvaltain suurimpiin elektroniikkayhtiöihin lukeutuva Apple on julkaissut uudet iPad Air- ja iPad Pro -taulutietokonemallinsa. Edelliset iPadit valmistaja toi markkinoille kaksi vuotta sitten ja silloisen Pro-mallin M2-piiri löytyy nyt julkaistuista Aireista. Tuoreessa Prossa sen sijaan raksuttaa jo Applen täysin uusi lippulaivapiiri M4 edistyksellisten tekoälytoimintojen siivittämänä.

11:n ja 13 tuuman koossa tuleva iPad Pro on varustettu kahden OLED-paneelin Ultra Retina XDR -näytöllä, joka yltää 1000 nitin kirkkauteen ja jopa 1600 nitin HDR-maksimikirkkauteen. Näytön mukautuva virkistystaajuus on 10–120 hertsiä ja kuvatarkkuus 2420×1668 pikseliä (11″) sekä 2752×2064 pikseliä (13″). Uusi Pro on valmistajan mukaan myös kaikkien aikojen ohuin Apple-tuote, sillä 11-tuumaisella mallilla on paksuutta 5,3 millimetriä ja 13-tuumaisella mallilla vain 5,1 mm.

Raudan osalta molempiin Pro-malleihin voi valita M4-piirin mallista riippuen 256 tai 512 gigatavun tallennustilan 8 Gt:n RAM-muistilla tai vaihtoehtoisesti 1 tai 2 teratavun tallennustilan 16 Gt:n RAM-muistilla. Kamerapuolella Prosta löytyy 12 megapikselin laajakulmakamera sekä etupuolelta niin ikään 12 MP:n ultralaajakulmalla varustettu ”TrueDepth-kamera”. Videokuvaus on yltää 4K-tarkkuuteen 60 ruudun sekuntinopeudella. Pro on valittavissa joko Wi-Fi- tai Wi-Fi + Cellular -mallina, joista jälkimmäinen voi yhdistää myös 5G-verkkoihin.

Apple iPad Pron tekniset tiedot:

Värivaihtoehdot: Tähtimusta / Hopea

Mitat ja paino: 11″: 249,7 mm × 177,5 mm × 5,3 mm (K × L × P) – 444 g (Wi-Fi) / 446 g (Wi-Fi + Cellular) 13″: 281,6 mm × 215,5 mm × 5,1 mm (K × L × P) – 579 g (Wi-Fi) / 582 g (Wi-Fi + Cellular)

Näyttö: Kahden OLED-paneelin Ultra Retina XDR, 10–120 Hz, 1000 nitin kirkkaus (SDR & HDR), 1600 nitin maksimikirkkaus (HDR), Apple Pencil- ja Apple Pencil Pro -tuki Kuvatarkkuus: 2420×1668, 264 ppi (11″) / 2752×2064, 264 ppi (13″)

M4-järjestelmäpiiri: 9 / 10 ytimen CPU 10 ytimen GPU 16 ytimen Neural Engine -tekoälysuoritin

RAM-muisti: 8 / 16 Gt

Tallennustila: 256 / 512 Gt | 1 / 2 Tt

Kamerat: 12 MP laajakulmakamera, f1.8 Etukamera (TrueDepth): 12 MP ultralaajakulmakamera, f2.4 Panoraamakuvaus 63 MP asti Videokuvaus maks. 4K / 60 fps

Neljä kaiutinta

Apple Magic Keyboard -tuki

Yhteydet ja verkot: Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.3 5G, eSIM (Wi-Fi + Cellular)

USB-C (Thunderbolt 3, DisplayPort)

Akku: 31 Wh (11″) / 39 Wh (13″)

iPadOS 17

Niin ikään 11- ja 13-tuumaisena tuleva iPad Air pitää sisällään kaksi vuotta sitten julkaistun M2-piirin ja se on varustettu IPS-paneelia hyödyntävällä Liquid Retina -näytöllä, joka yltää kirkkaudessa 500 nitiin 11 tuuman mallilla ja 600 nitiin 13 tuuman mallilla. Airin tuotesivuilla ei puhuta virkistystaajuudesta, mutta oletettavasti se on 60 hertsiä, sillä Apple säästää korkeammat virkistystaajuudet usein lippulaivaluokan laitteilleen. Kuvatarkkuus näytössä on 2360×1640 pikseliä (11″) ja 2732×2048 pikseliä (13″). Air ei yllä siroudessa aivan Pron tasolle 6,1 mm:n paksuudellaan molemmilla malleilla.

Airissa on M2-piirin kaverina 8 Gt RAM-muistia ja tallennustilaa on valittavissa 128, 256 ja 512 Gt sekä 1 Tt. Kamerat ovat molemmat 12 MP – laajakulmakamera ja ultralaajakulmalla varustettu etukamera. Videokuvauksessa on Pron tavoin parhaimmillaan 4K-tarkkuus 60 fps:llä (frames per second). Myös Airista on valittavissa Wi-Fi-mallin lisäksi 5G-toiminnallisuudella varustettu Wi-Fi + Cellular -malli.

Apple iPad Airin tekniset tiedot:

Värivaihtoehdot: Sininen / Violetti / Tähti­valkea / Tähti­harmaa

Mitat ja paino: 11″: 247,6 mm × 178,5 mm × 6,1 mm (K × L × P) – 462 g (Wi-Fi & Wi-Fi + Cellular) 13″: 280,6 mm × 214,9 mm × 6,1 mm (K × L × P) – 617 g (Wi-Fi) / 618 g (Wi-Fi + Cellular)

Näyttö: IPS Liquid Retina, 500:n (11″) ja 600 (13″) nitin kirkkaus, Apple Pencil- ja Apple Pencil Pro -tuki Kuvatarkkuus: 2360×1640, 264 ppi (11″) / 2732×2048, 264 ppi (13″)

M2-järjestelmäpiiri: 8 ytimen CPU 10 ytimen GPU 16 ytimen Neural Engine -tekoälysuoritin

RAM-muisti: 8 Gt

Tallennustila: 128 / 256 / 512 Gt & 1 Tt

Kamerat: 12 MP laajakulmakamera, f1.8 Etukamera: 12 MP ultralaajakulmakamera, f2.4 Videokuvaus maks. 4K / 60 fps

Kaksi kaiutinta

Yhteydet ja verkot: Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.3 5G, eSIM (Wi-Fi + Cellular)

USB-C (DisplayPort)

Akku: 29 Wh (11″) / 37 Wh (13″)

iPadOS 17

Lisäksi Apple julkaisi uusien iPadien yhteydessä niille suunniteltuja tarvikkeita, kuten Pencil Pro -näyttökynä ja Magic Keyboard -näppäimistö.

Uudet iPadit ovat heti tilattavissa suoraan Applelta ja tulevat saataville 15. toukokuuta seuraavin suositushinnoin:

Lähde: Apple (1, 2), Tuotesivut (1, 2)