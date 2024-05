Uusi alle 200 euron hintainen Watch Fit 3 -älykello tarjoaa kevyen alumiinirakenteen ja neliskanttisen 1,82-tuumaisen AMOLED-näytön.

Huawei on julkistanut tänään Dubaissa järjestämässään tapahtumassa joukon uutuustuotteita useampaan eri kategoriaan. Päivänvalon näkivät mm. Watch Fit 3 -älykello, uudet erikoisversiot Watch GT 4- ja Watch 4 Pro -älykelloista, uudet FreeBuds 6i -nappikuulokkeet, FreeClip-kuulokkeiden uusi beige värivaihtoehto, uusimman sukupolven raudalla päivitetyt alle kilon painoiset MateBook X Pro -kannettavat, 2,8K OLED-näytöllä varustettu MateBook 14 -kannettava sekä mattapintaiseksi nanoetsatulla PaperMatte-näytöllä varustettu MatePad 11″S -tabletti.

Suomen markkinoiden kannalta merkittävin uutuusjulkaisu on Watch Fit 3 -älykello, joka tarjoaa neliskanttisen näytön Huawein älykellotarjonnan edullisimpaan päähän. Edeltäjäänsä nähden uusi Watch Fit 3 on entistä älykellomaisempi ja sen 1,82-tuumainen AMOLED-näyttö on kuvasuhteeltaan entistä neliskanttisempi. Alumiinirakenteinen kello on kuitenkin edelleen melko siro ja kevyt, painaen ilman hihnaa 26 grammaa ja ollen 9,9 mm paksu. Akun luvataan kestävän Huawein kevytälykelloille tyypilliseen tapaan 7-10 vuorokautta.

Harmony OS -käyttöliittymä on kellossa pitkälti tuttu Huawein Watch GT -sarjan älykelloista ja se tarjoaa monesta osa-alueesta koostuvat terveydenseuranta- (TruSeen 5.5 & TruSleep 4.0) ja urheiluominaisuudet. Kello osaa tarjota myös kontekstiriippuvaisia treeniehdotuksia sekä venyttely- ja lämmittelyohjeita ennen varsinaisen harjoituksen aloittamista. Noin 100 treenitilan listaan on lisätty uusia vaihtoehtoja, kuten padel ja jalkapallo. Kosketusnäytön ohella kelloa voi hallita oikeassa kyljessä sijaitsevan pyöritettävän kruunupainikkeen avulla.

Watch Fit 3:n ohella Huawei esitteli uuden ilmailusta ja avaruusmatkailusta inspiraatiota ammentaneen Space Edition -erikoisversion Watch 4 Pro -mallistaan. Titaanikuorisen ja -rannekkeisen kellon kehys on keraamia ja muotoilussa on Huawein mukaan haettu inspiraatiota suihku- ja rakettimoottoreissa käytetystä de Lavalin suuttimesta. Ohjelmistopuolella TruSeen-terveydenseurantaominaisuudet on päivitetty uudempaan 5.5+-versioon ja Health Glance -terveysraportti on päivitetty 2.0-versioon.

Uutta versiota on tarjolla myös Watch GT 4 -kellosta, josta esiteltiin uusi Green Edition -versio 41 mm:n koossa. Uutuusversiossa on siro kiiltävänhopea runko sekä vaaleanvihreä lehtikuvioitu fluorokumihihna.

Huawei Watch Fit 3 tulee Suomessa myyntiin 27. toukokuuta 159 euron lähtöhintaan. Watch GT 4 Green Edition (229 €) ja Watch 4 Pro Space Edition (649 €) tulevat Suomessa myyntiin touko-kesäkuussa – täkäläiset hinnat ja tarkempi ajankohta vahvistuvat myöhemmin. Uutuuskuulokkeiden saatavuudesta ei ole vielä tarkempaa tietoa, mutta niiden Euroopan suositushinnat ovat 199 ja 99 euroa. Kannettavat sekä tabletti eivät tällä tietoa ole tulossa Suomeen.

Lähde: Huawein lehdistötiedote