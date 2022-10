Apple esitteli uudet perusmallin iPadit ja M2-piiriä käyttävän iPad Pron sekä päivitti Apple TV 4K:ta

10. sukupolven iPadin myötä valmistajan koko tabletmallisto on siirtynyt virallisesti USB-C-liitännän käyttöön.

Apple julkisti eilen kaikessa hiljaisuudessaan ilman erillistä tapahtumaa uudet perusmallin iPadin sekä M2-järjestelmäpiiriä käyttävän iPad Pron ja päivitti Apple TV 4K -mediatoistimensa järjestelmäpiirin A15 Bioniciin.

Uudet otsikkokuvassakin näkyvät perusmallin iPadit ovat saaneet osakseen kohtalaisen suuren muutoksen. Laitteen näyttökoko on kasvanut 10,2 tuumasta 10,9 tuumaan ja samalla muotoilua on päivitetty viimeisimmistä iPad Aireista ja Pro-malleista tuttuun kulmikkaaseen suuntaan. Uuden muotoilun tieltä on poistettu myös perinteinen näytön alla levännyt kotipainike ja sen sijaan käytössä on Air-malleista tuttu kylkeen sijoitettu virtapainike sormenjälkilukijalla. Laite tulee saataville neljänä värivaihtoehtona – sininen, pinkki, hopea ja keltainen.

10. sukupolven perusmallin iPad piiri on päivitetty edeltäjämallin A13 Bionicista vuoden tuoreempaan A14 Bioniciin. Lisäksi Apple on päivittänyt perusmallin iPadin latausliitännän USB-C:hen, eli valmistajan iPad-valikoima on nyt kokonaan siirtynyt yrityksen vanhemmasta Lightningista USB-C-liitännän käyttöön.

iPad Pro -mallit eivät saaneet osakseen perusmallin kaltaisia merkittävämpiä mullistuksia, vaan pinnaltaan laitteet ovat säilyneet ennallaan. Suurimpana muutoksena uusien Pro-mallien järjestelmäpiiri on päivitetty Applen kesällä esittelemään M2:een, joka tuo mukanaan suorituskykyparannuksen viime sukupolveen nähden. Uuden piirin ohessa vuoden 2022 iPad Prot tuovat uutena ominaisuutena myös tuen Wi-Fi 6E-verkoille. Kynäkäyttäjien iloksi uuden leijutustoiminnon, jonka avulla kynä toimii osoittimena näytölle jo sitä näytön yläpuolella pitämällä.

Viime sukupolvesta tuttuun tapaan 11-tuumainen iPad Pro käyttää edelleen perinteistä Liquid Retina -näyttöä ja 12,9-tuumainen malli puolestaan mini-LED -teknologiaa hyödyntävää Liquid Retina XDR -näyttöä.

Uusien iPad-mallien lisäksi Apple päivitti myös Apple TV 4K -mediatoistintaan. Uuden sukupolven Apple TV 4K tarjoaa vanhan tutun muotoilun ja saman kaukosäätimen, mutta päivittää sisuksistaan löytyvän järjestelmäpiirin Applen iPhone 13 -sukupolvesta ja viimeisimmistä iPhone 14 -perusmalleista tuttuun A15 Bioniciin ja vaihtaa kaukosäätimen latausliitännän USB-C:hen. Lisäksi laitteelle on tuotu tuki HDR10+ -standardin HDR-videoille. Laitteesta on myös poistettu tuuletin ja piirin jäähdytys tapahtuu täysin passiivisesti, minkä myötä ulkomitat ja mediatoistimen paino ovat kutistuneet hieman.

Myös mallivaihtoehdoissa on kuitenkin tapahtunut muutosta, sillä vanha 32 Gt:n tallennustilavaihtoehto on pudotettu pois kyydistä. Sen sijaan uutuusmalli tulee tarjolle 169 euron hintaan 64 Gt:n tallennustilalla Wi-Fi-mallina ja 189 euron hintaan 128 Gt:n tallennustilalla Wi-Fi + Ethernet-mallina. Kuten nimistä voi päätellä, on toisena muutoksena pienemmällä tallennustilalla varustetusta mallista poistettu myös tuki langalliselle verkkoyhteydelle.

Kaikki uutuustuotteet ovat ennakkotilattavissa välittömästi. Uudet 10. sukupolven iPadit tulevat saataville 26. lokakuuta ja 64 Gt:n tallennustilalla ilman LTE-yhteyttä niiden hinnat alkavat edullisimmillaan 599 eurosta. 256 Gt:n tallennustilan tablettiin saa 799 eurolla ja LTE-verkkojen kanssa hinnat nousevat 200 eurolla. 9. sukupolven iPadista hinnat ovat siis nousseet 200 eurolla.

Myös M2-järjestelmäpiiriä käyttävien iPad Proiden myynti alkaa 26. lokakuuta ja saataville se tulee tähtiharmaana sekä hopeana. Tallennustilaa uutuuksissa on vähintään 128 Gt ja maksimissaan jopa 2 Tt. Hinnat alkavat Wi-Fi-yhteyksillä 11-tuumaisen mallin 1079 eurosta ja 12,9-tuumaisen mallin 1479 eurosta. LTE-yhteys kustantaa myös Pro-mallissa 200 euroa perushinnan päälle. Uuden Apple TV 4K:n myynti puolestaan alkaa 4. marraskuuta.

Lähteet: Apple (1), (2), (3)