Uusi M4 on saanut kaksi energiatehokasta prosessoriydintä lisää, mutta grafiikkaohjain on edelleen 10-ytiminen ja tekoälykiihdytin, vaikkakin muutoin päivittynyt, 16-ytiminen.

Apple on julkaissut Cupertinossa paitsi uudet iPadit, myös uuden iPad Pron sisällä sykkivän M4-järjestelmäpiirin. Nyt tapahtunut julkaisu on ensimmäinen kerta, kun M-sarjan piiri julkaistaan iPadin yhteydessä Macin sijasta.

Apple M4 on viime vuoden M3:een verrattuna verrattain maltillinen päivitys. Prosessoriydinten määrä on nyt kasvatettu kymmeneen lisäämällä mukaan kaksi energiatehokasta ydintä lisää, nyt konfiguraatio on siis neljä suorituskykyistä ja kuusi energiatehokasta ydintä. Yhtiön mukaan molempien ydinten haarautumisen ennustusta on parannettu ja mukaan on saatu seuraavan sukupolven tekoälykiihdyttimiäkin, jotka eivät kuitenkaan viittaa erilliseen NPU-yksikköön. Suorituskykyisten ydinten käskyjen dekoodausta ja suoritusyksiköitä on levennetty, kun energiatehokkaissa ytimissä on syvennetty suoritysyksiköitä. Integroitu grafiikkaohjain on M3:n tapaan 10-ytiminen ja perustuu edelleen samaan arkkitehtuuriin ilman mainittavia uusia ominaisuuksia. Näyttöohjain on päivitetty tukemaan uutta kaksois-OLED-näyttöteknologiaa ja ProMotion 10-120 hertsin vaihtelevaa virkistystaajuutta.

Kenties suurin harppaus numeroiden valossa on tapahtunut tekoälyn puolella, jossa 16-ytimisen NPU:n suorituskyky on kasvanut M3:n 18 TOPS:ista jopa 38 TOPSiin saakka. Vaikka yli kaksinkertaistunut suorituskyky kuulostaa hyvältä, kyse saattaa olla myös eri tarkkuuksilla ilmoitetuista numeroista. M3:n TOPSit on ilmoitettu INT/FP16 tarkkuudella, kun M4:ssä on tiettävästi siirrytty muidenkin käyttämään INT8-tarkkuuteen, joka tarjoaa teoriassa kaksinkertaisen suorituskyvyn sellaisenaan samoilla suoritusyksiköillä. Apple ei ole erikseen vahvistanut luvuissaan käyttämiä tarkkuuksia, mutta M3 ei tiettävästi vielä tukenut INT8-tarkkuutta lainkaan.

Järjestelmäpiirin muistitukea on parannettu ja käytössä on nyt viime sukupolven LPDDR5-6400:n sijasta LPDDR5X-7700 -muistia, mikä kahdeksalla 16-bittisellä kanavalla tarjoaa 120 Gt/s muistikaistaa, 20 % viime sukupolvea enemmän. Muistia tuetaan oletettavasti jälleen 24 Gt, vaikka tämä on erikseen vielä vahvistamatta iPad Pro -mallien rajoittuessa maksimissaan 16 gigatavuun. Mediayksikkö on pysynyt entisellään M3:een verrattuna, eli muutoin modernista valikoimasta uupuu AV1-pakkaustuki.

Applen M4-järjestelmäpiiri rakentuu yhteensä 28 miljardista transistorista, mikä on 3 miljardia viime vuotista enemmän. Piiri valmistetaan TSMC:n 2. sukupolven 3 nanometrin luokan N3E-valmistusprosessilla, kun M3:ssa oli käytössä 1. sukupolven N3B.

