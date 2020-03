Uudet iPad Pro -taulutietokoneet tuovat vanavedessään iPadOS:ään trackpad-tuen tuovan päivityksen, mikä onkin tarpeen uuden Magic Keyboard -suojakuorten kanssa.

Apple on esitellyt verkkosivuillaan uuden sukupolven päivitykset iPad Air -taulutietokoneisiin ja Macbook Air -kannettaviin. iPad Airin mukana saadaan myös iPadOS:ään tervetullut päivitys trackpad-tuen muodossa.

Uuden sukupolven iPad Pro -taulutietokoneet tulevat saataville tutuun tapaan 11- ja 12,9-tuumaisina versioina. Virkistystaajuutta säätelevällä ProMotion -teknologialla varustetut 120 hertsin IPS-paneeleilla varustetut Liquid Retina -näytöt tarjoavat laajan P3-väriavaruuden, True Tone -teknologian sekä maksimissaan 600 nitin kirkkauden.

Taulutietokoneiden järjestelmäpiirin osalta Apple on päätynyt ainakin allekirjoittaneen mielestä erikoiseen ratkaisuun. Uusimman A13:n jalostamisen sijasta yhtiö on suunnitellut uuden, vanhempaan teknologiaan perustuvan A12Z Bionic -järjestelmäpiirin. Siinä on yhteensä kahdeksan prosessoriydintä (4x Vortex, 4x Tempest) sekä niin ikään kahdeksanytimiseksi kasvanut grafiikkaohjain. Tekoälytehtävistä on vastuussa Applen oma Neural Engine.

iPad Pron kaksoiskameraratkaisun muotoilu on tuttu uusimman sukupolven iPhone-puhelimista. Pääkameran sensori on tarkkuudeltaan 12 megapikseliä (f/1.8) ja ultralaajakuvakamera 10 megapikseliä (f2.4, 125° näkökenttä). Kamerakyhmy on suojattu safiirikristallilasilla. Videokuvauksen puolella taulutietokone tukee 4K60-kuvausta sekä pää- että ultralaajakulmakameroilla. Videoita kuvatessa voi napata samalla 8 megapikselin kuvia videokuvauksen häiriintymättä. TrueDepth-selfiekameran tarkkuus on 7 megapikseliä (f/2.2) ja se tukee maksimissaan 1080p60-videokuvausta.

iPad Pron takakameroiden yhteyteen on lisätty uusi LiDAR-skanneri, joka kykenee mittaamaan etäisyyden kohteeseen parhaimmillaan 5 metrin päästä sekä ulko- että sisätiloissa. Mukana olevien kirjastojen avulla sen dataa voidaan hyödyntää myös kameroiden ja liikesensoreiden kanssa. LiDAR hyödyntää järjestelmäpiirin Neural Engine -kiihdytintä.

Käyttöjärjestelmäpuolella on uutta iPadOS:ään lisätty tuki trackpad-hiirille. Se onkin oleellinen, sillä Apple julkaisi iPad Pron kaveriksi uuden Magic Keyboard -suojakuoren, joka on varustettu lisäksi trackpad-hiirellä. Tuettuihin lisävarusteisiin kuuluu luonnollisesti myös Apple Pencil -stylus.

MacBook Airin tapaan myös uudet iPad Pro -taulutietokoneet tulevat saataville välittömästi. Suomessa 11-tuumainen versio on hinnoiteltu alkaen 909 euroon Wi-Fi ja 1079 euroon LTE-versiona, kun 12,9-tuumaisen vastaavat lähtöhinnat ovat 1129 ja 1299 euroa. Värivaihtoehtoja ovat hopea ja tähtiharmaa ja tallennustilan voi konfiguroida 128 gigatavun ja yhden teratavun välille.

Lähde: Apple