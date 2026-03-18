Corsairin talliin kuuluvan Elgaton Stream Deck -integraatio tarkoittaa käytännössä kuutta SD-pikanäppäintä sekä virtuaalisen Stream Deckin -käynnistävää näppäintä.

Tietotekniikkajätti Corsair on julkaissut uuden matalaprofiilisen langattoman pelinäppäimistön. Vanguard Air 99 Wireless on varustettu myös Elgato Stream Deck -integraatiolla.

Corsair Vanguard Air 99 Wireless on nimensä mukaisesti 99 %:n kokoluokkaa, mikä käytännössä tarkoittaa tiivistettyä rakennetta. Vanguard Airissa numpad on täyskokoinen, mutta Insert, Print Screen, Scroll Lock ja Pause loistavat poissaolollaan ja jäljellä olevat Del, Home, Page Up, Page Down ja End on sijoitettu pystyriviin. Nuolinäppäimille on saatu tilaa lyhentämällä oikeanpuoleista Shiftiä ja nappaamalla oikea Control pois kuvioista.

Näppäimistön vasemmalta laidalta löytyy Stream Deck -integraatioon liittyvät siniset ja läpikuultavat SD-pikanäppäimet, joiden lisäksi funktionäppäinten riviltä löytyy mm. virtuaalisen Stream Deckin esiin tuova lisänäppäin. Numeronäppäimistön yläpuolelta löytyy puolestaan pieni LCD-näyttö ja pyöritettävä monitoiminuppi. Näytöllä voi hallita monen muun ominaisuuden ohella myös viittä suoraan näppäimistön 32 Mt:n muistiin tallennettua profiilia.

Vanguard Air 99 Wireless on varustettu Corsairin optisilla esivoidelluilla ja matalaprofiilisilla OPX-kytkimillä ja maksimissaan 8000 hertsin päivitystaajuudella. Matalaprofiilisten OPX-kytkinten liikerata on 2,5 mm ja kytkentäpiste on sijoitettu 1,5 mm:n korkeuteen. Kytkinten luvataan kestävän jopa 80 miljoonaa klikkausta. Se tukee myös kyseenalaista FlashTap SOCD-ominaisuutta. Hiiri toimii 2,4 GHz:n Slipstream v2 -yhteyden lisäksi myös Bluetoothilla ja langallisessa USB-tilassa.

Näppäimistössä käytetään kelluvaa ns. gasket-rakennetta ja viittä ääntä vaimentavaa kerrosta vähentämään ylimääräistä melua ja tuomaan pehmustetumpaa tuntumaa ja korvaan sopivat ”thock”-näppäilyäänet. Sen runko on alumiinia ja näppäinhatut kaksoisvalettua PBT-muovia.

Corsair Vanguard Air 99 Wireless -näppäimistö on saatavilla välittömästi mustana ja valkoisena versiona myös Nordic-asettelulla. Näppäimistö on hinnoiteltu yhtiön omassa EU-verkkokaupassa 279,99 euroon.

Lähde: Lehdistötiedote (sähköposti) Tuotesivut: Corsair