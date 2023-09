Apple on tuonut Watch Series 9- ja Ultra 2 -kelloihin kauan odotetun järjestelmäpiiripäivityksen, jossa on muun muassa kaksi kertaa aiempaa tehokkaampi Neural Engine -tekoälykiihdytin.

Apple julkaisi Wonderlust-julkaisutapahtumassaan paitsi uudet iPhonet, myös uuden kellosukupolven. Apple Watch Series 9-, Watch SE- ja Watch Ultra 2 -valikoimiin lukeutuvat myös yhtiön ensimmäiset hiilineutraalit tuotteet, jotka ovat merkittävä virstanpylväs Apple 2030 tavoitteeseen täysin hiilineutraalista tuotekirjosta.

Apple Watch Series 9 ja Watch Ultra 2 saavat pitkään odotetun päivityksen suorituskykyyn uudella S9 SiP -piirillä (System in Package). Yhtiön kellojen järjestelmäpiirit ovat odotelleet päivitystä Series 6:sta lähtien ja nyt mukana on uusi piiri tuo mukanaan päivitetyn prosessoripuolen, jopa 30 % tehokkaamman grafiikkaohjaimen ja neliytimisen Neural Engine -tekoälykiihdyttimen, joka on jopa kaksi kertaa aiempia sukupolvia tehokkaampi. Valitettavasti prosessoriytimien osalta tarkemmat päivitystiedot joutuvat vielä odottamaan tulevaa.

Uusi järjestelmäpiiri mahdollistaa Siri-tekoälyassistentin käytön suoraan itse kellon raudalla, mikä tekee siitä paitsi nopeampaa, myös tietoturvallisempaa. Siri osaa nyt kertoa myös kellon keräämistä terveystiedoista ja sen luvataan olevan entistä tarkempi puheentunnistuksessa. Uusi Double Tap ominaisuus mahdollistaa puolestaan kellon hallinnan koskematta siihen lainkaan. Eleliike toimii napauttamalla peukaloa ja etusormea kaksi kertaa nopeasti yhteen ja se on sidottu kulloinkin aktiivisen sovelluksen pääpainiketoimintoon.

Järjestelmäpiirin kanssa samasta paketoinnista löytyvä toisen sukupolven Ultra Wideband -siru mahdollistaa puolestaan erittäin tarkan iPhone 15:n paikallistamisen. Lisäksi se integroituu Applen HomePodiin siten, että neljän metrin säteellä kello näyttää oletuksena median hallintapainikkeet tai mikäli musiikki ei valmiiksi soi, se ehdottaa erilaisia medioita toistettavaksi.

Sekä Watch Series 9 että Watch Ultra 2 (uutisen pääkuvassa)ovat saaneet uudet näytöt, joista jälkimmäisen on Applen tähän asti kirkkain näyttö ikinä. Series 9:n näytön kehutaan yltävän 2000 nitiin ja Ultra 2:n jopa 3000 nitiin. Molempien näyttöjen kirkkaus voidaan laskea aina yhteen nitiin asti, mikä mahdollistaa mukavan käytön myös pimeässä. Ultra 2:n näyttöä hyödynnetään myös taskulamppuominaisuudessa siten, että kruunupainiketta pyöräyttämällä taskulampun kirkkaus kaksinkertaistuu väliaikaisesti.

Apple julkaisi tilaisuudessa myös uuden sukupolven version edullisemmasta Apple Watch SE -älykellosta, jonka teknisistä ominaisuuksista ei paljoa hiiskuttu. Kello tarjoaa kuitenkin aktiviteettien seurantaa, huomautuksen korkeasta tai matalasta sykkeestä, kaatumisen ja kolarin tunnistuksen sekä Hätätätila SOS -ominaisuuden.

Kaikki uudet Apple Watch -kellot käyttävät uutta watchOS 10 -käyttöjärjestelmää. Sen merkittävimpiä uudistuksia ovat uudelleen suunnitellut sovellukset ja uusi Smart Stack, joka pyrkii näyttämään kussakin tilanteessa oleellisimmat widgetit nopeasti ja kätevästi. Bluetooth-yhteydet etenkin aktiviteettien seurantaan, uusia ominaisuuksia kompassiin ja karttaan sekä uusia mielenterveyttä tukevia ominaisuuksia. Se osaa myös seurata kauanko käyttäjä on kunakin päivänä ollut päivävalossa.

Apple Watch Ultra 2 tulee saataville 49 mm:n, Watch Series 9 41 ja 45 mm:n ja Watch SE 40 ja 44 mm:n koossa. Series 9 -alumiinikellojen värivaihtoehdot ovat tähtivalkea, keskiyö, hopea, (PRODUCT)RED ja pinkki. Teräsversiossa värejä ovat kulta, hopea ja grafiitti. Watch SE tarjoaa puolestaan vaihtoehdoiksi tähtivalkean, keskiyön ja hopean. Titaanikuorisen Watch Ultra 2:n värivaihtoehdot rajoittuvat pelkkiin rannekkeisiin.

Mikäli mielessä on hiilineutraalius, ovat vaihtoehdot alumiininen Watch Series 9 ja Watch SE Sport Loop -rannekkeella tai Watch Ultra 2 Trail Loop- tai Alpine Loop -rannekkeella. Samassa hengessä Apple kertoo myös tiputtaneensa nahan pois rannekevalikoimista.

Koko kolmikon toimitukset aloitetaan 22. syyskuuta mutta ne ovat ennakkotilattavissa välittömästi. Watch Series 9:n saa omakseen alkaen 459 euroa (alumiini) tai 809 euroa (teräs), Watch SE:n alkaen 289 euroa ja Ultra 2:n alkaen 909 euroa.

Lähteet: Apple (1), (2), (3)