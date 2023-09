Applen uusi A17 Pro -järjestelmäpiiri tuo mukanaan säteenseurantatuen

Applen mukaan sen uusi mobiilijärjestelmäpiiri tarjoaa 10 % lisää prosessorisuorituskykyä, 20 % GPU-suorituskykyä ja jopa kaksinkertaisesti tekoälysuorituskykyä edeltävään A16 Bioniciin verrattuna.

Apple julkaisi Wonderlust-tapahtumassa uusia puhelimia ja älykelloja. Piiripuolen asioista kiinnostuneille mielenkiintoisinta antia tarjosivat uudet iPhone 15 Pro -mallit, joiden sisällä sykkii uusi A17 Pro -järjestelmäpiiri.

Apple A17 Pro -järjestelmäpiiri on ensimmäinen markkinoille saapunut TSMC:n 3 nanometrin luokan prosessilla valmistettava järjestelmäpiiri. 19 miljardista transistorista rakentuva piiri on uudistunut monilta osin, mutta merkittävin uudistus koskee Applen mukaan sen grafiikkaohjainta.

A17 Pro sisältää edeltävän A16 Bionicin tapaan kaksi suorituskykyistä ja neljä energiatehokasta prosessoriydintä. Ydinten kellotaajuudet eivät ole tässä vaiheessa selvillä, mutta Applen mukaan ne ovat noin 10 % nopeampia, kuin edeltäjän ytimet. A17 Pron tehoydinten kehutaan olevan tehokkaimmat mobiilipuolen ytimet yhden säikeen suorituskyvyssä samaan aikaan kun energiatehokkaat ytimet tarjoavat yhtiön mukaan jopa kolminkertaista suorituskykyä wattia kohden kilpailijoihin verrattuna. Mahdollisten kellotaajuuserojen ohella prosessoriydinten suorituskykyeroa selittävät paranneltu haarautumisen ennustus sekä kasvanut kaista käskyjen purku- ja suoritusyksiköille.

Eniten uudessa järjestelmäpiirissä on Applen mukaan muuttunut grafiikkaohjain. Yhtiö kehuu sen olevan maita mullistava, täysin uusi ja varustettu sen itse kehittämällä varjostinarkkitehtuurilla. Ennen tarkempia analyysejä väite on kuitenkin syytä ottaa varauksin, sillä yhtiö on ennenkin väittänyt suunnitelleensa itse grafiikkaohjaimensa irtauduttuaan Imaginationin PowerVR-lisenssistä vain palatakseen pian uudelleen lisenssiasiakkaaksi ilman mitään viitteitä, että välissä olleet GPU:t olisivat poikenneet selvästi aiemmista PowerVR:n ratkaisuista. Oli ytimet kenen tahansa suunnittelemia, ne tukevat moderneja tekniikoita kuten Mesh-varjostimet ja säteenseurannan kiihdytyksen. Yhtiön mukaan kiihdytetty säteenseuranta on neljä kertaa niin nopeaa, kuin ohjelmistopohjainen, ja nopeampaa kuin yhdelläkään puhelinmaailman kilpailijalla. Grafiikkaohjaimessa on nyt myös kuusi ydintä aiemman viiden sijaan ja sen suorituskyvyn kerrotaan parantuneen 20 %.

Tekoälykiihdytyksestä vastuussa oleva Neural Engine on pysynyt A16 Bionicin tapaan 16-ytimisenä, mutta Applen mukaan se tarjoaa siitä huolimatta nyt jopa kaksinkertaista suorituskykyä. Uutena käyttökohteena Neural Enginelle kerrotaan Mac-tietokoneista tuttu MetalFX Upscaling -skaalain, joka Applen mukaan yhdistelee parhaita spatiaali- ja temporaaliskaalaustekniikoita. Järjestelmäpiiristä löytyy myös omat yksikkönsä ProRes-kiihdytykselle, AV1-purulle sekä uudistunut näyttöohjain, unohtamatta luonnollisesti USB 3.0 (10 Gbps) -ohjainta uusille liittimille.

