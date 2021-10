Lisätystä pölynkestävyyden takaavasta IP-luokituksesta huolimatta kellon rakenteessa ei ole nähtävissä selviä pölynkestävyyttä varten tehtyjä muutoksia.

Applen tuore Watch Series 7 -älykellomallisto on päätynyt iFixitin purkukäsittelyyn. Series 6:een nähden muun muassa kellojen järjestelmäpiiri on säilynyt ennallaan, mutta muutoksiakin on tapahtunut.

Julkaisutilaisuudessaan Apple mainosti Watch Series 7:n olevan valmistajan ensimmäinen myös pölyä vastaan IP-luokituksen arvoisesti suojattu kello, mutta käytännössä tämä ei purkuprosessissa selvänä eroavaisuutena edellismalleihin näkynyt. Kyseessä onkin todennäköisesti vain lisäsertifikaatti, jonka Apple on päätynyt hakemaan kellolleen vasta tänä vuonna.

Ensimmäisenä muutoksena kellon avaamisen jälkeen on nähtävillä, että uutuuskelloista puuttuu vanhemmista malleista löytynyt diagnosointiliitäntä. Fyysisen liitännän sijaan Apple käyttääkin uutuudessa todennäköisesti korkean taajuuden langatonta yhteyttä. Liitännän poistolle ei suoranaisesti syytä purkuartikkelissa ymmärrettävästi anneta, mutta iFixit arvioi, että kyseessä voisi olla rakenteen yksinkertaistaminen kellon veden- ja pölynkestävyyden vahvistamiseksi.

Toinen merkittävä ero on tapahtunut näytössä, joka kiinnittyy piirilevylle edellismallista poiketen vain yhdellä kaapelilla. Kaapelimäärää onkin saatu laskettua itse näyttöteknologian muutoksen myötä, sillä Apple Watch Series 7:ssä on käytössä touch-integrated OLED -paneeli, eli kosketuksentunnistus on integroitu itse paneeliin. Uutuuspaneeli olikin todennäköisesti syy siihen, miksi Apple Watchit myöhästyivät alkuperäisestä aikataulustaan hieman ja niiden myynti ei alkanut vielä suoraan julkaisutilaisuuden jälkeen.

Näiden lisäksi myös akkujen koko on kasvanut ja uutuuskelloista pienemmässä mallissa käytössä on 6,8 prosenttia edeltäjäänsä suurempi akku ja suuremmassa 1,6 prosenttia edeltäjäänsä suurempi akku, vaikka Apple ei minkäänlaisia muutoksia akunkestoon lupaakaan. Ulkonäöllisenä muutoksena kellon kaiutinritilän säleikkö on muuttunut erilaiseksi, mutta käytännön merkitystä tällä ei iFixitin arvion mukaan ole kuin ehkä rakenteen yksinkertaistuksena.

Korjattavuusarvosanaksi kelloille iFixit antaa 6 / 10. Kehuja kellot saavat modulaarisesta rakenteesta ja suoraviivaisesta pääsystä käsiksi näyttöön sekä akkuun. Myös alkuperäisestä Watchista asti samanlaisena pysynyt rannekkeen kiinnitysratkaisu mainitaan positiivisena huomiona. Miinusta kellolle kuitenkin annetaan muun muassa näytön liimakiinnityksestä.

