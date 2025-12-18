Applen sisäinen dokumentti on päätynyt väitetysti ensin Macworldin ja sittemmin MacRumorsin käsiin.

Macworld sai hiljattain nähdä Applen dokumentin, jossa paljastettiin vuoden 2026 iPad-valikoima. Nyt MacRumors on päässyt käsiksi samoihin lähteisiin ja kaivanut niistä esiin muutakin tietoa Applen suunnitelmista.

Macworldin mukaan Applella on työn alla ensi vuodeksi varmuudella ainakin kaksi iPadia: iPad 12 -perusmalli sekä M4-järjestelmäpiirillä varustettu versio iPad Airista. iPad Air tuodaan raportin mukaan saataville 11- ja 13-tuumaisina versioina.

MacRumorsin kaivamista tiedoista paljastuu pitkä liuta muitakin laitteita. Applella on sivuston mukaan työn alla toisen sukupolven seurantatagi AirTag 2, uusi näyttö Apple Studio Display 2 kahtena varianttina, uusi Apple TV, kaksi erilaista Home-hubia, Tabletop Robot ja HomePod mini 2 sekä toistaiseksi tuntematon laite.

Puhelinpuolelle MacRumors kertoo työn alla olevan iPhone 17e:n, iPhone Air 2:n, iPhone 18 Pron ja Pro Maxin sekä taitettavan iPhonen. Sivuston mukaan vuotodokumentti on päivätty vanhemmaksi, kuin raportit iPhone Air 2:n myöhästyttämisestä hamaan tulevaisuuteen.

Tietokoneiden saralle luvataan edullinen MacBook Pro A18 Pro -järjestelmäpiirillä, MacBook Pro M5 Pro- ja M5 Max-järjestelmäpiireillä, M5:llä varustetut MacBook Air, Mac Studio ja Mac mini sekä vielä julkaisemattomalla M6-, M6 Pro- ja M6 Max -piireillä varustetut MacBook Prot. Ottaen huomioon M5 Pro/Max- ja M6 Pro/Max -piirien mahtumisen samalle listalle, sen voitaneen olettaa kattavan yli vuoden suunnitelmia.

Puettavien laitteiden puolelle luvassa on MacRumorsin mukaan kevyemmät Vision Air -VR-lasit ja edullisempi versio Vision Prosta, AR-lasien prototyyppi, Mac-tietokoneisiin kiinnittyvät AR-lasit, tekoälyllä ryyditetyt älylasit sekä Apple Watch Series 12- ja Watch Ultra 4 -kellot.

Sirujen puolelle Applella on ensi vuodelle valmisteilla vuodon mukaan U3-siru UltraWideband-yhteyksiin, A20 ja A20 Pro puhelimiin, S11 kelloihin sekä Mac-puolelle tähdätyt M5 Pro-, M5 Max-, M5 Ultra- ja M6 -järjestelmäpiirit, mikä entisestään tukee ajatusta M6 Pro- ja M6 Max -MacBook Pro -kannettavien kuuluvan vasta tulevaa seuraavalle vuodelle. Vuotoon mahtui myös kolme N- ja kolme J-alkuista koodinimeä, joita ei kyetty yhdistämään laitteisiin.

Lähteet: Macworld, MacRumors