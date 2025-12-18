Käyttäjät voivat tekoälyapureiden kohdalla erikseen joko kieltää tai antaa pääsyn yksittäisiin hakemistoihin.

Microsoft on lisännyt Windows 11 -käyttöjärjestelmäänsä lupakäytäntöjä, joilla käyttäjä voi hallita paremmin, mihin yhtiön Copilot-tekoälyapurit pääsevät järjestelmässä ja mihin ei. Uudet toiminnallisuudet kuuluuvat vielä kokeellisiin päivityksiin, joita voi ladata preview build -tyyppisesti.

Jatkossa Copilotin tekoälyapureita käytettäessä ne esimerkiksi kysyvät erikseen lupaa päästä ainakin seuraaviin hakemistoihin: Työpöytä, Dokumentit, Lataukset, Musiikki, Kuvat ja Videot. Luvat myönnetään myös yhdelle tekoälytyökalulle kerrallaan, eikä kaikille Copilot-ominaisuuksille yhdellä kertaa. Valittavissa on pysyvän luvan antaminen, luvan pyytäminen joka kerta uudelleen tai sen evääminen kokonaan.

Microsoft itse perustelee muutosta tekoälyapureiden taipumuksella ”hallusinoida” vääriä vastauksia ja tuloksia sekä vakavammilla tietoturvauhilla, kuten ulkopuolisilla tekoälyn huijaushyökkäyksillä, jotka voivat saada pahimmassa tapauksessa tekoälyapurit vuotamaan esimerkiksi arkaluontoisia tietoja.

Uusista ominaisuuksista voi lukea tarkemmin Microsoftin tukisivuilta.

Lähde: TechPowerUp