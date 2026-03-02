Laitteet ovat läpäisseet tiukan testaus- ja arviointiprosessin Saksassa.

Apple on ilmoittanut iPhone- ja iPad-laitteensa tulleen valituiksi ensimmäisiksi ja toistaiseksi ainoiksi kuluttajalaitteiksi, jotka täyttävät puolustusliitto NATOn tietoturvastandardit arkaluontoisten tietojen käsittelyyn ilman erityisiä ohjelmistoja tai asetuksia. Tarkemmin päätös koskee iOS 26- ja iPadOS 26 -käyttöjärjestelmien kanssa yhteensopivia laitteita.

Virallisen testauksen ja arvioinnin suoritti Saksan tietoturvavirasto BSI, joka on jo aiemmin hyväksynyt iPhonet ja iPadit käytettäviksi valtiollisissa tehtävissä kotimaassaan. Uusi päätös koskee kuitenkin kaikkia NATO-maita. Apple kertoo suunnittelevansa tuotteensa alusta alkaen tietoturva edellä niin komponenttien kuin ohjelmistonkin saralla, mistä esimerkkejä ovat vaikkapa tietojen korkealuokkainen salaus, FaceID-biometriikka ja uusi muistin eheyttä parantava Memory Integrity Enforcement -ominaisuus.

Lähde: Apple