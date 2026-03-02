AMD uutuudet ovat ensimmäiset työpöytäkäyttöön tarkoitetut Copilot+ PC -yhteensopivat prosessorit.

AMD kertoi vuoden alussa CES-messuilla tuovansa Ryzen AI -prosessorit myös työpöydälle. Yhtiö valikoi uutuusprosessoreiden julkaisupaikaksi MWC-messut Barcelonassa.

AMD:n uudet Ryzen AI 400- ja AI Pro 400 -sarjan työpöytäprosessorit perustuvat samoihin Gorgon Point -piireihin, kuin kannettavista tutut versionsa. Täyttä piiriä työpöydällä ei kuitenkaan nähdä; Gorgon Point -piirillä on neljä Zen 5- ja kahdeksan Zen 5c -ydintä, kun työpöydällä on parhaimmillaan neljä Zen 5- ja neljä Zen 5c -ydintä. Myös grafiikkaohjain on leikattu täyden piirin 16 Compute Unit -yksiköstä puoleen eli 8 CU-yksikköön.

Uusissa Ryzen AI 400 -sarjan työpöytämalleissa on mukana luonnollisesti myös XDNA 2 -tekoälykiihdytin, mutta sen viritykset on jätetty aavistuksen vajaaksi mobiilipuolen huippumalleihin verrattuna, mutta toisaalta suorituskyky vastaa lähimpien mobiilimallien tekoälykiihdyttimiä. Kannettavissa Ryzen AI 9 HX -malleissa NPU:n suorituskyky on viilattu 55 ja 60 TOPSiin, kun muut Ryzen AI 400 -sarjan mallit jäävät työpöytämallien tapaan 50 TOPSiin. Lukema on kuitenkin riittävä Microsoftin Copilot+ PC -sertifikaattiin.

Löydät Ryzen AI 400 -sarjan työpöytäprosessoreiden oleellisimmat tiedot alla olevasta taulukosta.

Malli Ytimet / Säikeet Boost- ja Peruskellotaajuus TDP Välimuisti Grafiikkaohjain CU-yksiköitä NPU-suorituskyky (TOPS) AMD Ryzen™ AI 7 450G 8 / 16 Up to 5,1 GHz / 2,0 GHz 65W 24MB AMD Radeon™ 860M graphics 8 Up to 50 AMD Ryzen™ AI 5 440G 6 / 12 Up to 4,8 GHz / 2,0 GHz 65W 22MB AMD Radeon™ 840M graphics 4 Up to 50 AMD Ryzen™ AI 5 435G 6 / 12 Up to 4,5 GHz / 2,0 GHz 65W 14MB AMD Radeon 840M graphics 4 Up to 50 AMD Ryzen™ AI 7 450GE 8 / 16 Up to 5,1 GHz / 2,0 GHz 35W 24MB AMD Radeon 860M graphics 8 Up to 50 AMD Ryzen™ AI 5 440GE 6 / 12 Up to 4,8 GHz / 2,0 GHz 35W 22MB AMD Radeon 840M graphics 4 Up to 50 AMD Ryzen™ AI 5 435GE 6 / 12 Up to 4,5 GHz / 2,0 GHz 35W 14MB AMD Radeon 840M graphics 4 Up to 50 AMD Ryzen™ AI 7 PRO 450G 8 / 16 Up to 5,1 GHz / 2,0 GHz 65W 24MB AMD Radeon 860M graphics 8 Up to 50 AMD Ryzen™ AI 5 PRO 440G 6 / 12 Up to 4,8 GHz / 2,0 GHz 65W 22MB AMD Radeon 840M graphics 4 Up to 50 AMD Ryzen™ AI 5 PRO 435G 6 / 12 Up to 4,5 GHz / 2,0 GHz 65W 14MB AMD Radeon 840M graphics 4 Up to 50 AMD Ryzen™ AI 7 PRO 450GE 8 / 16 Up to 5,1 GHz / 2,0 GHz 35W 24MB AMD Radeon 860M graphics 8 Up to 50 AMD Ryzen™ AI 5 PRO 440GE 6 / 12 Up to 4,8 GHz / 2,0 GHz 35W 22MB AMD Radeon 840M graphics 4 Up to 50 AMD Ryzen™ AI 5 PRO 435GE 6 / 12 Up to 4,5 GHz / 2,0 GHz 35W 14MB AMD Radeon 840M graphics 4 Up to 50

Ryzen AI 400 -sarjan prosessoreihin perustuvia tietokoneita odotetaan myyntiin OEM-valmistajilta vuoden toisen neljänneksen aikana. AMD ei maininnut tiedotteessaan, milloin prosessoreita mahdollisesti nähtäisiin myös jälleenmyynnissä.

