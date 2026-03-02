razr fold on sarjan ensimmäinen kirjamalliin taittuva puhelin ja se lupaa heti alkuun alle sentin paksuudella markkinoiden kirkkainta sisänäyttöä ja huipputason ominaisuuksia kuten Ultra-wideband-tuen.

Mobile World Congress -messut parhaillaan käynnissä Barcelonassa Espanjassa. Paikalla ovat luonnollisesti käytännössä kaikki mobiilijätit mukaan lukien Motorola, jolla oli uutuuspuhelinten ohella esittelyssä mm. uusi Pantonen kanssa luotu House of Moto Indigo Blue -brändiväri sekä uudet moto buds 2 -sarjan kuulokkeet.

Motorolan MWC26-messujen lippulaivatuote on ehdottomasti sen uusi kirjamallin taittuvanäyttöinen Motorola razr fold. Puhelimen sydämenä sykkii Qualcommin Snapdragon 8 Gen 5, jonka tukena on muistikriisistä jopa 16 Gt LPDDR5XS-muistia ja teratavu tallennustilaa, joskin maltillisempiakin konfiguraatioita tulee saataville.

Puhelimessa on panostettu erityisesti kameratoteutukseen ja yhtiö kehuukin sen saavuttaneen ykkössijan taittuvanäyttöisten ja kakkossijan älypuhelinten kameraratkaisujen kuvanlaadussa DXOMarkin Yhdysvalloissa myytävien puhelinten sarjassa. Puhelimen takaa löytyy kolmen 50 megapikselin sensorin kameraryhmittymä, kun etunäytössä on 32 megapikselin ja sisänäytössä 20 megapikselin selfiekamerat.

Vaikka kyseessä on razr-sarjan ensimmäisestä kirjamallin taittuvanäyttöisestä, on yhtiö saanut puristettua sen kiinni taitettunakin alle sentin paksuiseksi; virallinen lukema on avoinna 4,55 ja suljettuna 9,89 mm. Ohuudesta huolimatta puhelimen luvataan olevan jykevää tekoa, kiitos mm. näytön alta löytyvän titaanisen levyn ja Corningin uuden Gorilla Glass Ceramic 3 -lasin. Yhtiön sisäisissä testeissä sen kerrotaan pärjänneen pudotustesteissä jopa 75 % paremmin, kuin yhtiön aiempien sukupolvien laitteet.

razr foldin sisänäytön kehutaan olevan kirkkaampi, kuin yhdessäkään markkinoilta löytyvässä taittuvanäyttöisessä puhelimessa. Perinteistä sormitekniikkaa tarkempi puhelimen hallinta on toteutettu moto pen ultra -styluksella, jonka akun luvataan kestävän koko päivän kantokotelon kera ja tukevan myös pikalatausta.

Motorola razr foldin tekniset ominaisuudet:

Koko ja paino: 243 grammaa Avattuna: 144,46 x 160,05 x 4,55 mm Suljettuna: 73,6 x 160,05 x 9,89 mm

Suojaus: IP49, Corning Gorilla Glass Ceramic 3 ulkonäytössä, Ultra Thin Glass sisänäytössä Kansinäyttö: 6,56” 2520×1080 LTPO OLED (165 Hz, 21:9, maksimi 6000 nitiä) Sisänäyttö: 8,09” 2484×2232 LTPO pOLED (120 Hz, 8:7,2, maksimi 6200 nitiä)

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 (2x 3,8 GHz Oryon v3 Prime, 6x 3,32 GHz Oryon v3 Performance, Adreno 829, X80 5G)

12 tai 16 Gt LPDDR5X, 256 Gt, 512 Gt tai 1 Tt UFS 4.1 -tallennustilaa (Suomessa 16 / 512 Gt)

5G NR, 4G LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0

GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, NavIC

Kolmoistakakamera 50 megapikselin pääkamera (Sony Lytia 828, f/1.6, 1/1,28” sensori, 2,44 µm pikselikoko, OIS, 3-in-1 monispektrinen valoisuussensori, Dolby Vision) 50 megapikselin ultralaajakulma (f/2.0, 1/2,76” sensori, 1,28 µm pikselikoko, 122°) 50 megapikselin periskooppikamera (Sony Lytia 600, f/2.4, 1/1,95” sensori, 1,6 µm pikselikoko, OIS)

Selfiekamerat Kansinäyttö: 32 megapikselin sensori (f/2.4, 1,28 µm pikselikoko) Sisänäyttö: 20 megapikselin sensori (f/2.4, 1,22 µm pikselikoko)

NFC, UWB, sormenjälkilukija, lähestymisanturi, stereokaiuttimet (Dolby Atmos, Sound by Bose), nano-SIM + eSIM

6000 mAh pii-hiili-akku, 80 watin TurboPower-pikalataus, 50 watin langaton lataus, 5 watin käänteinen lataus

Pantone Blackened Blue, Pantone Lily White, FIFA World Cup 26 -erikoisversio

Android 16, 7 vuoden käyttöjärjestelmän- ja tietoturvapäivitykset

Motorola edge 70 fusion on puolestaan uusi keskiluokan malli Snapdragon 7s Gen 3 -järjestelmäpiirillä. Puhelimessa käytetään ns. quad curved -näyttöä, jossa näytön jokainen sivu kaareutuu kohti puhelimen runkoa. Yhtiön mukaan puhelimesta ei löydy yhtä ainuttakaan terävää reunaa tai kulmaa. Puhelimen takakannen materiaalissa on haettu nylonin ja pellavaisten liinavaatteiden tuntua.

Motorola edge 70 fusionin tekniset ominaisuudet:

Koko ja paino: 162,76 x 75,60 x 7,21 (5200 mAh) tai 7,99 mm (7000 mAh), 177 tai 193 grammaa

Suojaus: IP68, IP69, MIL-STD-810H, Corning Gorilla Glass 7i

6,78” Extreme AMOLED 2772×1272 (144 Hz, 19,5:9, maksimi 5200 nitiä)

Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 (1x 2,5 GHz Cortex-A720, 3x 2,4 GHz A720, 4x 1,8 GHz A520, Adreno 810)

8 tai 12 Gt muistia, 128, 256 tai 512 Gt uMCP tallennustilaa (Suomessa 8 Gt / 256 Gt)

5G <6 GHz tuella, 4G LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.0

GPS, AGPS, LETPP, SUPL, Glonass, Galileo

Kaksoistakakamera

50 megapikselin pääkamera (Sony Lytia 710, f/1.8, 1,0 µm pikselikoko, OIS)

13 megapikselin ultralaajakulma (f/2.2, 1,12 µm pikselikoko)

32 megapikselin selfiekamera (f/2.2, 0,7 µm pikselikoko)

NFC, sormenjälkilukija, nano-SIM + eSIM

5200 mAh tai 7000 mAh pii-hiili-akku, 68 watin TurboPower-pikalataus

Pantone Silhouette, Pantone Blue Surf, Pantone Country Air, Pantone Orient Blue, Pantone Sporting Green, FIFA World Cup 26 -erikoisversio

Android 16, 3 vuoden käyttöjärjestelmä- ja 5 vuoden tietoturvapäivitykset

Motorola razr foldin suositushinta Suomessa on 1999 euroa, kun Edge 70 Fusion on hinnoiteltu 419 euroon. FIFA World Cup 26 -erikoisversiot ovat perusmalleja tyyriimpiä ja niiden suositushinnat ovat 2399 ja 499 euroa.

Lähde: Motorolan lehdistömateriaalit