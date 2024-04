Applen neljännen sukupolven iPhone SE perustuu muotoilultaan iPhone 14:ään

Tuleva neljännen sukupolven iPhone SE -älypuhelin muisuttaa erehdyttävästi iPhone 14:ää ja hyödyntää myös samaa akkua.

Applelta on viime vuosien saatossa nähty kolme hieman edullisempaa iPhone SE -älypuhelinmallia, joista viimeisin julkaistiin vuonna 2022. Noin kuukausi sitten tulevasta neljännestä SE:stä nähtiin renderöintivuotoja, jotka viittasivat mallin muotoilun nojaavan vahvasti iPhone 14:n suuntaan. Oletettavasti myös 14:n akku on käytössä tulevassa SE:ssä, mikä olisi merkittävä parannus vuoden 2022 SE:stä – 2018 milliampeeritunnista 3279 mAh:iin.

Tuleva SE-malli on siis luopumassa sormenjäljen lukemiseen käytetystä Touch ID -kotinäppäimestä ja käyttää mitä todennäköisimmin Face ID -kasvojentunnistusta. Vielä vuoden 2022 SE:ssä Touch ID oli, mutta viimeaikaisissa iPhoneissa sitä ei ole nähty. Puhelimen kameramoduulissa näkyy vain yksi kamera ja sen näytössä on huhuttu olevan 6,1-tuumainen OLED-paneeli. Puhelimen reunat ovat kolmannen sukupolven SE:n pyöreitä reunoja terävämmät. Mitoiltaan puhelimen on raportoitu olevan 147,7 × 71,5 × 7,7 mm, joka on hyvin lähellä iPhone 13:n ja 14:n mittoja. Lisäksi siihen odotetaan USB-C-liitäntää ja mahdollisesti fyysistä Action Button -painiketta, jolle käyttäjä voi määrittää toimintoja.

Viimeaikaisille huhuille uuden SE:n muotoilusta saatiin hiljattain lisävahvistusta, kun nettiin vuosi kuvia puhelimen suojakuorien tuotannossa käytetystä metallisesta mallikappaleesta, joka vastaa pitkälti aiempia renderöintejä. Uutuusmallia odotetaan joko kuluvalle tai ensi vuodelle. On kuitenkin syytä muistaa, ettei Apple ole paljastanut tulevasta iPhone SE:stä vielä virallisia tietoja.

