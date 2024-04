Pilatarjonnan ehdotonta kärkeä esittivät Razerin tekoälyn ohjaamilla lonkeroilla varustettu Cthulhu-pelituoli ja Cooler Masterin liki 90 pakkasasteen ilmaa tarjoava Arctic X -ilmanvaihtokone.

Aprillipäivän ruokalista koostuu monella silleistä ja kuravelleistä, vaikka nykypäivänä suurin osa aprillipiloista onkin päivänselviä ensi vilkaisulla. Kokosimme tähän uutiseen joukon tekniikka- ja pelimaailman hauskimpia puijauksia.

Kaikkien pelaajien lifestylebrändiksi itsensä ylentänyt Razer julkisti kuun ensimmäisen päivän pilanaan ensimmäisen pelituolin, jonka allekirjoittanutkin saattaisi hyväksyä takamuksensa alle. Razer Cthulthu on varustettu kahdeksalla lonkerolla, jotka hierovat, tarjoilevat juomaa ja ruokaa sekä hoitavat parranajon ja muut arkiaskareet tai vaikka pelaa puolestasi, jos itse haluat pelata toisella laitteella jotain muuta. Jokaisesta lonkerosta löytyy Razer Skynapse-siru ja niiden tekoälymalli on opetettu jopa 1337 teratavun dataketilla. Razer lupaa lonkeroiden tottelevan käyttäjää jopa 96,9 % todennäköisyydellä.

Cooler Masterin Malesian siipi ottaa puolestaan yhtiön nimen tosissaan ja julkisti aprillipäivänä Arctic X -ilmanvaihtokoneen. Kuvan perusteella se jäähdyttää huonetta jopa -89,2 asteisella ilmalla ja RGB-valaistus varmistaa peliluolassa parhaan suorituskyvyn pakkasillakin.

Älypuhelinvalmistaja Oppo puolestaan on puhaltanut pölyt pikavisiitin kännyköissä tehneiden esiin nousevien kameroiden piirustuksista. Yhtiön tulevassa puhelimessa esiin tulee kuitenkin nousemaan kameran sijasta hajuvesipullo, johon saa julkaistaan hajuiksi Eau de Innovation -sarjan tuoksut Code Couture, Mexapixel Mist ja Silicone Musk. Hajustepullon suihkumekanismi perustuu patentoituun NOSE- eli Nasal Olfactory Sensory Enhancement -teknologiaan, joka hyödyntää nanopartikkeleita tuoksujen luomiseen ja säilöntään pienessä tilassa. Lisäksi sen kerrotaan haistavan käyttäjän sen hetkisen mielentilan ja säätävän tuoksun voimakkuutta ja taajuutta asianmukaisesti.

Niin ikään älypuhelimistaan tunnettu Nothing ei lähde pihaa edemmäs kalaan vaan julkisti pilanaan uuden variantin tuoreimmasta puhelimestaan. Uuden Nothing Phone (2a) Micron sanoma on, ettei koolla ole väliä, ja mainoskuvassa peukalo ja etusormi riittävätkin helposti puhelimeen tarttumiseen sen ylä- ja alalaidoista. Pienen tilan vuoksi kamerasensoreita puhelimessa on vain yksi, mutta valot ovat sentään paikallaan.

Kännykkävalmistajista päästään kätevällä aasinsillalla niiden korjaamisen demokratisoinnin keihäänkärkenä olleeseen iFixitiin, joka on päivittänyt työkaluvalikoimaansa uusilla Spudger-työkaluilla. Uudet Spudger XL-, Pro- ja Ultra tekevät esimerkiksi näytön irti vääntämisestä triviaalia, vaikka perinteinen malli olisikin liian pieni omiin käsiin. Spudger XL on kooltaan kaksinkertainen standardiin verrattuna, Pro-mallille luvataan taas viisinkertaisesti vääntö- ja tökkimistehoa ja malliston terävimmälle kärjelle, peräti 1734 tavallisesta Spudgerista valmistettu Ultra-malli jopa kolmetoistakertaisesti. Yhtiön matemaatikkojen mukaan se tarkoittaa, että kun korjaat Ultralla yhden puhelimen, korjaavat 12 muuta puhelinta itse itsensä.

Tekniikkamedioista Igor’s Lab vuoti julki Sapphiren tulevan, AMD:n Navi 39 -grafiikkapiiriin perustuvam RX 7010 Pulse Pocket Portable -näytönohjaimen. USB-väyläisen näytönohjaimen GPU:ssa on hyödynnetty TSMC:n uutta HVS- eli High Voltage Substrate -teknologiaa, jonka myötä standardi 5 voltin jännite sopii piirille sellaisenaan. Näytönohjaimen pitäisi olla myös ylikellotettavissa, kunhan USB-liittimestä irtoaa korkeampia jännitteitä. 1,5 USB-paikkaa syövän näytönohjaimen esittelyn odotetaan tapahtuvan Computexissa myöhemmin tänä vuonna. Lisäksi sen odotetaan saavan rinnalleen jopa kolmen USB-portin tilan syövän RX 7015 XTX -mallin. TechPowerUp tiesti puolestaan yksinoikeudella kertoa Intelin tajunneen, että ainut tapa pelastaa x86 on avata sen lisensointi uudelleen. Valitettavasti sivuston lähteet eivät paljastaneet, miten AMD:n omistama x86-64 istuu mukaan kuvioon.

Pelipuolella Puolan ylpeys CD Projekt Red haluaa tuoda Cyberpunk 2077:n entistä useamman pelaajan saataville ja julkaisi aprillipäivänä diskettiversion pelistään. Myös Phantom Liberty -lisäosan sisältävä paketti toimitetaan yhteensä 97 619 3,5” disketillä kaikille niille, joiden koneesta ei löydy DVD-asemaa tai nettiyhteyttä.