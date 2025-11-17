Kiivas tekoälykeskusten rakentaminen on nostanut muistipiirien hintoja huimasti.

Tietotekniikkajätti Samsungin valmistamien muistipiirien hinnat ovat nousseet raporttien mukaan jopa 60 prosenttia syyskuun hinnoitteluun verrattuna, mikä johtuu viime aikojen tekoäly- ja palvelinkeskusten valtavasta globaalista rakennustahdista. Hintojen äkillinen nousu uhkaa pitkässä juoksussa nostaa myös muiden muistipiirejä käyttävien tuotteiden, kuten älypuhelinten ja kuluttajatietokoneiden hintoja.

Samsungin kerrotaan nostaneen esimerkiksi 32 gigatavun DDR5-muistien sopimushintaa syyskuun 149 dollarista 239 dollariin. Myös 16, 64, 96 ja 128 Gt:n muistien hinnat ovat nousseet noin 30–50 %. Samsung ei ole kommentoinut asiaa sen virallisemmin, mutta aikoo rakentaa kotimaahansa uuden piirituotantolinjan odottaen tekoälyn pitävän muistipiirien kysyntää korkealla vielä pitkään.

Suuren kysynnän keskellä Samsungilla on suurimpana muistipiirien valmistajana etulyöntiasema pienempiin kilpailijoihinsa SK Hynixiin ja Microniin. Monet suuret asiakkaat tekevät ostosopimuksia muistipiireistä vuodeksi–pariksi kerrallaan, eli hintojen laskua ei nähdä vielä hetkeen. Tilanne on aiheuttanut jonkin verran myös paniikinomaista DDR5-muistien ostamista kuluttajien keskuudessa.

Lähde: Reuters