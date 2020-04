Applen tuore iPhone SE iFixitin purettavana – yhtäläisyydet iPhone 8:aan todella vahvoja

iFixit antoi iPhone SE:lle korjattavuusarvosanaksi 6/10. Yhtäläisyydet iPhone 8:n kanssa voivat mahdollistaa puhelimelle edullisen varaosien saannin.

Elektroniikkalaitteiden purkuartikkeleistaan laajalti tunnettu iFixit on ottanut tällä kertaa käsittelyyn Applen tuoreen toisen sukupolven iPhone SE -älypuhelimen. Laite julkistettiin noin kaksi viikkoa sitten ja ennakkomyynti käynnistyi muutama päivä myöhemmin 17. huhtikuuta. Puhelimen toimitukset kuluttajien käsiin alkoivat viime viikon perjantaina 24. huhtikuuta. Erityisen mielenkiintoisen puhelimen purkuartikkelista tekee SE:n uuden kameran ympärillä pyörineet spekulaatiot sekä laitteen vahvat yhtäläisyydet iPhone 8 -malliin. Kiinalainen YouTube-kanava onkin ehtinyt purkamaan iPhone SE:n jo aiemmin ja testaamaan onnistuneesti iPhone 8:n piirilevyä uutukaisessa.

Korjattavuutensa osalta iPhone SE saa kokonaisarvosanaksi 6/10 iPhone 11 -mallien tavoin. Arvosanan mukaan se onkin useimpia nykypäivän huippumalleja helpommin korjattavissa. Suurimpana negatiivisena puolena puhelimen herkästi rikkoutuva takalasi on epäkäytännöllinen vaihdettava. Miinusta tulee myös jo pidempään iPhonen rasitteena olleesta useiden erilaisten ruuvien käytöstä, jolloin useimpiin korjausoperaatioihin tarvitaan neljän erityyppisen ruuvin aukaisemista. Kehuja iPhone SE ansaitsee panostuksesta näytön ja akunvaihdon helppouteen ja helposta pääsystä useimpiin osiin ilman muiden osien turhaa irrottelun tarvetta.

Purkuartikkelissa SE:n vertailuparina puretaan Applen vuonna 2017 julkaisema iPhone 8, jonka kanssa laitteesta löytyykin huomattava määrä yhtäläisyyksiä. Näky puhelinten aukaisun jälkeen on käytännössä identtinen ja puhelin saakin kehuja todennäköisesti helposta ja edullisesta varaosien saatavuudesta, sillä suuri osa puhelimen osista, kuten Taptic Engine -tärinämoottori tai pääkaiutin, ovat identtisiä iPhone 8:n osiin nähden. Harmillisesti myös akun koko on pysynyt identtisenä iPhone 8:aan nähden, mutta ei ole suoraan päittäin vaihdettavissa muutetun liittimen myötä. Akun koon muuttumattomuus korostuu erityisesti ottaessa huomioon, että iPhone 8:aan nähden SE:stä on poistettu tuki 3D Touch -paineentunnistusominaisuudelle, mikä iPhone 11 -mallien kanssa mahdollisti akun kasvattamisen näytön ohentumisen myötä. Kuitenkin iPhone SE:n tapauksessa näyttö vaikuttaisi olevan yhtä paksu kuin iPhone 8:ssa.

SE:n 12 megapikselin kamera herätti julkaisun jälkeen paljon spekulaatiota siitä, onko kyseessä iPhone 8:n vanha sensori, vai onko Apple päivittänyt kameransa tuoreempaan iPhone XR:ssä käytettävään malliin. Purkukuvissa iPhone 8:n ja XR:n kameramoduulien kanssa vertaillessa on nähtävissä, että SE:n kamera muistuttaa hyvin vahvasti 8:sta löytynyttä moduulia ollen huomattavasti XR:n moduulia pienempi. Kuvanlaadun parantaminen iPhone 8:aan verrattuna jääkin siis päivitetyn järjestelmäpiirin vastuulle. Kyseinen Applen tuorein A13 järjestelmäpiiri itsessään sijaitsee piirilevyllä, joka myös muistuttaa erittäin vahvasti iPhone 8:sta tuttua piirilevyä.

iFixit päätyi myös testaamaan kuinka suurta osaa iPhone 8:n osista voidaan käyttää iPhone SE:ssä. Lopputulemana iPhone SE:n kamerat, mukaan lukien pääkamera, korttikelkka, värinämoottori ja näyttömoduuli mukaan lukien etäisyyssensori ja mikrofonit ovat suoraan vaihdettavissa iPhone 8:n osien kanssa. Suorassa osien vaihdossa on näytön suhteen kuitenkin myös kompromissinsa, sillä 8:n vanha näyttö ei tue Applen nykypuhelimissa käyttämää True Tone -teknologiaa. Epäyhteensopivia osia olivat puhelinten akut ja Touch ID -sormenjälkilukijat. Sormenjälkilukijoiden tapauksessa kyse ei tosin ole epäyhteensopivuudesta osien tasolla, vaan Applen tavasta sitoa Touch-ID kiinni järjestelmäpiiriin tietoturvatarkoituksessa.

Lähde ja kuvat: iFixit (1), (2)