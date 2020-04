Apple esitteli uuden toisen sukupolven iPhone SE:n

Uusi iPhone SE perustuu 2,5 vuoden takaiseen iPhone 8 -malliin.

Apple on esitellyt hetki sitten odotetun toisen sukupolven iPhone SE -älypuhelimensa. Ulkoisesti uusi iPhone-malliston hinnat-alkaen-malli on lähes identtinen syksyllä 2017 julkaistun iPhone 8 -mallin kanssa, joskin sisuskalut ovat nykyaikaan päivitetyllä raudalla varustettuna.

Ulkomitat ja paino ovat tismalleen samat iPhone 8:n kanssa ja laitteessa on edelleen nykymittapuulla erittäin suurikokoiset näytön ylä- ja alareuna sekä nykymittapuulla pienikokoinen 4,7-tuumainen näyttö. Näytön tarkkuus on 750 x 1334 ja se tukee nykyaikaista HDR10-värintoistoa. Laitteessa on myös edelleen Touch ID -sormenjälkitunnistin, joka on jäänyt jo pois kaikista muista iPhone-malleista. Laitteen alumiini-lasirakenne on IP67-suojattu.

Sisällä iPhone SE:ssä on muista viime syksynä julkaisusta malleista tuttu A13 Bionic -piiri, joten suorituskyky ei tule loppumaan kesken. Tallennustilavaihtoehtoja ovat 64, 128 ja 256 Gt – RAM-muistin määrästä ei ole toistaiseksi tietoa. Etupuolella on seitsemän megapikselin kamera ja takapuolella 12 megapikselin laajakulmakamera optisesti vakautetulla f1.8-aukon objektiivilla.

Sisäänrakennetun akun kapasiteettia ei ole ilmoitettu, mutta iPhone 8:n tapaan se on todennäköisesti noin 2000 mAh luokkaa ja sen kerrotaan kestävän ”likimain yhtä kauan kuin iPhone 8:ssa”. Puhelin tukee sekä 18 watin pikalatausta että langatonta Qi-latausta. Akun saa ladattua pikalaturilla puolessa tunnissa 50 %:iin.

iPhone SE tekniset ominaisuudet:

Ulkomitat: 138,4 x 67,3 x 7,3 mm

Paino: 148 grammaa

alumiini-lasirakenne, IP67-luokitus

Näyttö: 4,7” Retina HD IPS LCD, 750 x 1334, 326 PPI, Dolby Vision, HDR10, True Tone, 625 nit

Apple A13 Bionic -järjestelmäpiiri

64, 128 tai 256 Gt NVMe-pohjaista tallennustilaa

LTE-A 1 Gbit/s, 2×2 MIMO, LAA, Dual SIM

WiFi 6 2×2 MIMO, bluetooth 5.0, NFC, GPS/GNSS

Takakamera: 12 MP laajakulma, 26 mm, f1.8, OIS, 4K 60 FPS videokuvaus

Etukamera: 7 megapikseliä, f/2.2

Lataus: 18 W pikalataus, Qi-standardin mukainen langaton lataus, Lightning-liitäntä

Stereokaiuttimet, Touch ID -sormenjälkitunnistin

iOS 13

Uusi iPhone SE tulee ennakkotilattavaksi 17.4. klo 15 ja sen toimitukset alkavat 24. huhtikuuta. Värivaihtoehtoja ovat musta, valkoinen ja punainen. 64 gigatavun malli maksaa Suomessa 499 euroa, 128 Gt:n malli 549 euroa ja 256 Gt:n malli 669 euroa.

Lähde: Apple