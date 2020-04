Origin PC julkaisi yhteistyössä MKBHD:n kanssa mini-Teslaan rakennetun Ludicrous PC:n

Ludicrous PC:n siirto paikasta toiseen onnistuu kirjaimellisesti ajamalla, sillä se on rakennettu täysin toimivaan Tesla-minisähköautoon.

Aina silloin tällöin netissä törmää mielenkiintoisiin projekteihin, joissa tietokone on sijoitettu huomaamattomaksi osaksi jotain muuta sisustuselementtiä. Harvemmin kyse on kuitenkaan tuotantomallista, jota myy tunnettu tietokonevalmistaja.

OriginPC on esitellyt yhteistyössä YouTubesta tutun Marques ”MKBHD” Brownleen kanssa tietokoneen, joka kuitenkin sopii yllä olevaan kuvaukseen kuin nyrkki silmään: Ludicrous PC rakennetaan Radio Flyerin virallisella lisenssillä valmistaman täysin toimivan lasten Tesla-sähköauton sisään. Pakettiin kuuluu myös premium-vaihtoehdot mini-Teslaan, kuten kustomoitu rekisterikilpi, suurikokoisempi akku ja peitto auton päälle sekä lisäbonuksena iCue-yhteensopiva RGB-LED-nauhat auton alustaan.

Ludicrous PC:n sisältä löytyy vakuuttavaa rautaa, vaikkei se ehkä ihan nimensä veroista olekaan. Kokoonpanosta löytyy ASRockin X570 Phantom Gaming ITX/TB3 -emolevyyn asennettu Ryzen 9 3900X, 32 Gt DDR4-3200-muistia, GeForce RTX 2080 Ti sekä kahden teratavun Corsair MP600 Gen4 M.2- ja neljän teratavun Samsung 860 Pro -sarjan SATA-väyläinen SSD-asema. Sekä prosessori että näytönohjain jäähtyvät Corsairin Hydro X -sarjan AIO-nestecoolereilla.

Helpottaakseen tietokoneen oikeaa käyttöä Origin on johdottanut joukon liittimiä Teslan ohjaamon puolelle. Ohjaamosta löytyy muun muassa kolme USB 3.0 -liitäntää, yksi USB 2.0 -liitäntä, HDMI-liitäntä sekä kuuloke- ja mikrofoniliittimet. Tietokone on sijoitettu auton etutavaratilaan, johon on lisäksi sijoitettu johdon päähän yksi USB Type-C -liitäntä.

Tilaajan kustomointimahdollisuudet rajoittuvat itse Tesla-sähköautoon, johon voi valita joko valkoisen (Solid White), harmaan (Midnight Silver), sinisen (Deep Blue) tai punaisen (Red) metallivärin sekä mustat tai 15 dollarin lisähinnalla hopeiset vanteet. Halvalla koko paketti ei kuitenkaan irtoa, vaan perusmallin hinta ilman optioita on 13370 dollaria. Verrokiksi pelkän Tesla-sähköauton mustilla vanteilla samoin Originin valitsemin lisäoptioin voi ostaa Radio Flyeriltä 729,99 dollarilla.

Lähde: Origin PC