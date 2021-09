Applen uusi iPhone 13 Pro iFixitin purkukäsittelyssä

Apple on päättänyt tänä vuonna rajoittaa valtuuttamattomia näytönvaihtoja sulkemalla Face ID -järjestelmän pois käytöstä epävirallisen näytön havaitessaan.

Jo aiemmilta vuosilta tuttuun tapaan Applen puhelimet ovat päätyneet jälleen iFixitin purkukäsittelyyn. Purkukuvien myötä saamme jälleen myös katsauksen iPhonen sisuksiin pykälän Applen omia teknisiä tietoja syvemmälle.

Purkuprosessiltaan uutuudet mukailevat viime vuoden malleja, eli pääsy sisuskaluihin tapahtuu näytön kautta. Näyttö itsessään on liimattu edelleen paikalleen, mutta pientä muutostakin on tapahtunut, sillä näytön ja kosketuksen tunnistuskerroksen kaapeloinnit on yhdistetty yhteen. Face ID:n sensorikattauksen infrapunan pisteprojektorin paikkaa on uutuusmalleissa siirretty laidasta kameroiden keskelle. Lisäksi siihen on integroitu ennen näytön osana ollut flood illuminator, eli Face ID -sensorijärjestelmä on uutuuksissa täysin näytöstä riippumaton osa.

Näytön ja sensorikattauksen erillisyydestä huolimatta Face ID -järjestelmään liittyvänä toisena huomiona iFixit huomasi järjestelmän sulkeutuvan pois käytöstä, mikäli puhelimen näytön vaihtoi. Käytännössä Apple on siis estänyt epävirallisen näytönvaihdon lukitsemalla Face ID:n pois käytöstä Applen valtuuttamattoman näytönvaihdon havaitessaan.

Syvemmällä sisuskaluissa puolestaan on tapahtunut sekä suurennoksia että pienennöksiä. Puhelimen tärinöistä huolehtivan Taptic Engine -moottorin kokoa on pienennetty hieman viime vuoden malleihin nähden, mutta vastapainona sen paino on kasvanut puolellatoista grammalla. Akkujen koko puolestaan on kasvanut varsin selvästi ja viime vuoden neliskanttisen akun sijaan käytössä on L-kirjainta muistuttava akku, jonka koko on iPhone 13 Pro -mallissa kasvanut 10,78 Wh:sta 11,97 Wh:iin. iFixitin testien mukaan akku on myös vaihdettavissa, kuten ennenkin.

Kamerajärjestelmä puolestaan muistuttaa perusilmeeltään viime vuoden Pro-malleja, mutta on kooltaan selvästi suurempi, kuten jo ulkokuoren kamerasaarekkeestakin on pääteltävissä. Lopuksi vielä siskuskaluista löytyy puhelimen piirilevy, joka on kutistunut jonkin verran viime vuodesta. Lisäksi viime vuodesta poiketen SIM-korttipaikka on uutuuksissa integroitu suoraan piirilevylle.

Korjattavuusarvioksi iPhone 13 Pro saa 5/10, eli pykälän viime vuotta heikomman tuloksen. Kehuja puhelin ansaitsee näytön ja akun vaihdon fyysisestä helppoudesta sekä useimpien komponenttien modulaarisuudesta, mutta risuja tulee kuitenkin ohjelmistotasolla vaikeutetusta huollosta, kuten esimerkiksi näytön vaihdon yhteydessä sulkeutuvasta Face ID -järjestelmästä, mikäli käytössä eli ole Applen hyväksymä näytönvaihtopalvelu. Lisäksi risuja tulee myös lasin käytöstä sekä edessä että takana, sillä takalasin vaihdolle ei edelleenkään ole helppoa huoltokeinoa.

Lähde: iFixit