SiSoftware lipsautti Core i9-12900K -artikkelin linjoille ennen aikojaan (Alder Lake)

Intelin Core i9-12900K:n suorituskyky on SiSoft Sandran testeissä vaihteleva, välillä se peittoaa sekä i9-11900K:n että Ryzen 9 5900X:n, mutta välillä se jää jälkeen molemmista tai vähintään toisesta.

Intelin tulevat Alder Lake- eli 12. sukupolven Core -prosessorit julkistetaan näillä näkymin ensi kuun lopulla ja viimeisimpien vuotojen mukaan niiden myynti olisi alkamassa mahdollisesti 4. marraskuuta. Sitä odotellessa nettiin on alkanut tulvimaan uusia testituloksia vielä julkaisemattomilla prosesseilla.

Tuttu luottovuotaja Tum Apisak bongasi SiSoftware julkaisseen ilmeisesti erehdyksessä paitsi suorituskykytestejä Core i9-12900K:lla, myös artikkelin tulevien Alder Lake -prosessoreiden uudistuksista aiempiin sukupolviin nähden. Itse artikkeli on vedetty jo pois linjoilta, mutta siitä ehdittiin ottaa myös kuvankaappaus talteen.

SiSoftware kertoo artikkelissa päivittäneensä testisovelluksiaan kahdella uudella toimintatilalla Intelin hybridiarkkitehtuurin vuoksi. Dynamic/Asymmetric workload allocator jakaa testit eri säikeiden laskentakyvyn perusteella, kun Best performance core/thread default selection valitsee testityypin mukaan parhaan suorituskyvyn antavan toimintatilan, oli se sitten esimerkiksi vain P-ytimien käyttäminen tai SMT-tuen hyödyntämättä jättäminen.

SiSoft Sandran Vector SIMD Native -testeissä Core i9-12900K:n suorituskyky riittää suurin piirtein tasoihin Core i9-11900K:n kanssa, vaikka ensin mainittu ei tuekaan testin hyödyntämiä AVX512-laajennoksia. Ryzen 9 5900X peittoaa molemmat kaikissa, paitsi Quad Float SIMD -testissä, jossa se on käytännössä tasoissa 12900K:n kanssa. Natiiveissa kryptografiatesteistä tulokset on vain Crypto AES-256- ja Hashing SHA2-256 -testeistä, joissa uutuus jää sekä Ryzenin että Core i9-11900K:n jalkoihin.

Financial Analysis Native -testipatteristossa jatkuu vajaiden tulosten lista, mutta Monte-Carlo Double-, Binomial Double- ja BlackScholes Double -testeissä Intelin uutuus peittoaa i9-11900K:n helposti. Ryzenin kanssa on tasaisempaa, Monte-Carlo menee tasan, Binomial Intelille ja BlackScholes AMD:lle. Scientific Analysis Native -testeissä tuloksia on DGEMM-, DFFT- ja DNBODY-testeistä. DGEMMissä i9-12900K häviää sekä 11900K:lle että liki kaksinkertaisen tuloksen saavalle Ryzen 9 5900X:lle, DFFT:ssä Ryzen jää jälkeen mutta 11900K pysyy edellä ja vaikka 12900K peittoaakin 11900K:n DNBODY-testissä, naputtaa 5900X tauluun yli 50 % paremman tuloksen.

