Applen uusi Mac Pro iFixitin purkukäsittelyssä

Useimmista Applen tuotteista poiketen iFixit antaa Mac Prolle liki täydelliset pisteet korjattavuuden osalta, pisteitä rokotti käytännössä vain useimpien vaihto-osien saatavuuden rajoittuminen Applen virallisiin huoltoihin.

Applen tuotteet ovat tunnettuja monista asioista, mutta helppo korjattavuus ei ole yksi niistä. iFixit on julkaissut nyt purkuartikkelin yhtiön tuoreesta Mac Pro -työjuhdasta ja sen positiivinen lopputulema onkin piristävä tuulahdus Applen viimeaikaisten tietokoneiden ja muiden laitteiden jälkeen.

Apple Mac Pron purkuoperaatio on helppo aloittaa. Kotelon kuoret irtoavat sen päällä olevaa kahvaa kääntämällä ja siitä nostamalla. Tietokoneen virtapainikkeeseen on integroitu suojamekanismi, joka vaatii virtapainikkeen takapuolelta löytyvien kontaktien osumisen kotelon sisäpuolella oleviin vastaaviin, jotta tietokoneen voi käynnistää.

Tietokoneen komponentteja on piilotettu ensisilmäyksellä useiden eri ovien ja lokeroiden taakse. Muistikampoja suojaavat kuoret irtoavat kytkimistä ja niiden taakse on printattu kätevä lunttilappu, joka paljastaa muistikampojen suositellun asennusjärjestyksen eri konfiguraatioissa. Muistit itsessään ovat standardeja DDR4 ECC -muistikampoja. PCI Express -paikat eivät sisällä PC-puolelta tuttuja ”kynsiä”, vaan ne lukitaan kaikki kerralla yhdellä kytkimellä. Kokoonpanon I/O-kortit on ruuvattu paikoilleen Phillips-sormiruuveilla.

Tallennustila on toteutettu standardeilla M.2-liitäntäisillä asemilla, joita yhtiö käytti jo iMac Pro -tietokoneissaan. Valitettavasti standardista mallista huolimatta aseman vaihtaminen omin päin ei onnistu, vaan SSD-asema sidotaan emolevyltä löytyvään T2-tietoturvapiiriin. Kotelon kolme tuuletinta lähtevät kotelosta yhtenä pakettina ja ovat kiinni yhteensä kuudella ruuvilla. Johtosotkuja kotelossa ei nähdä, vaan tuulettimet saavat virtansa kontaktipintojen kautta. Etupään kolme tuuletinta ovat kotelon ainoat ja ne hoitavat myös näytönohjaimen ja prosessorin passiivirivastojen jäähdyttämisen.

Kokonaisuudessaan iFixit antaa Applen uudelle Mac Pro -tietokoneelle peräti 9 / 10 pistettä korjattavuuden osalta. Ainut negatiivinen kommentti sivustolta on korvaavien osien saatavuus muita teitä kuin Applen hyväksymien korjausliikkeiden kautta. Suosittelemme lämpimästi koko purkuartikkelin lukemista tietokoneen komponenttien sielunelämästä kiinnostuneille. Upotetulla videolla varmistetaan myös, että ulkonäöstään huolimatta Mac Pro ei sovellu erityisen hyvin juustoraastimeksi.

Lähde: iFixit