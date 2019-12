IceGiantin termosifoniteknologiaan perustuvan ProSiphon Elite -coolerin prototyyppi ensimmäisissä testeissä

Termosifonicoolerissa neste kiertää jäähdyttimen sisällä suljetussa kierrossa höyrystymisen ja painovoiman toimiessa pumppuina.

Vaikka IceGiant on tehnyt aina tietokoneiden jäähdyttimiä, on nimi todennäköisesti suurimmalle osalle tuntematon. Yhtiö aloitti uransa nimittäin datakeskuksien jäähdytyksen parissa ja levisi siitä sittemmin muun teollisuuden pariin. Nyt IceGiant aikoo astua myös PC-markkinoille.

Ice Giantin ensimmäinen prosessoricooleri on saanut nimekseen ProShiphon Elite. Cooleri perustuu kotikäytössä harvinaiseen mutta järeässä teollisuudessa verrattain yleiseen termosifoniteknologiaan (thermosiphon, thermosyphon). Termosifonijäähdytys perustuu nesteen kiertoon passiivisesti, eli se kiertää jäähdyttimen sisällä suljetussa kierrossa höyrystymisen ja painovoiman toimiessa pumppuina. ProSiphon on IceGiant patentoima versio termosifonitekniikasta ja siihen kuuluu muun muassa tekniikka, joka mahdollistaa coolerin asentamisen sekä vaaka- että pystyasentoon.

Tällä hetkellä ProSiphon Elite on vielä varsin kookas ja äänekäs prototyyppi. Prototyypin strategiset mitat ovat 251 x 165,5 x 103 millimetriä ilman tuulettimia. Lopullisessa versiossa jäähdytysrivasto on kuitenkin tarkoitus saada kavennettua 103 millimetristä alle kolmannekseen, 31 millimetriin. Prototyypissä on käytössä kaksi Deltan 120 millimetrin varsin äänekästä tuuletinta, mutta myös tälle saralle on luvassa parannusta.

Mikäli IceGiant kykenee siirtämään prototyypin jäähdytystehon lopulliseen, pienempään versioon ja saamaan samalla äänentasot kuntoon, saattaa ProSiphon Elite järisyttää coolerimarkkinoita oikein urakalla, sillä ainakin alustavat testit vaikuttavat hyvin lupaavilta.

LinusTechTipsin testien mukaan 250 ja 320 watin rasituksissa cooleri peittosi sekä Arcticin Freezer 50:n, Noctuan NH-U14S TR4-SP3:n että EK:n suljetun Phoenix 360 -nestekierron. IceGiantin uutuus oli kukkulan kuningas myös 400 watin kuormalla, jossa Noctuan NH-U14S jätti leikin kesken. Myös Tom’s Hardware on ajanut omat testinsä ProSiphon Eliten prototyypillä ja päätynyt samankaltaisiin tuloksiin, joskin sivuston testeissä Freezer 50 pärjästi todella heikosti, kun LTS:llä se peittosi Noctuan helposti.

ProSiphon Eliten suositushinta tulee olemaan 149,90 dollaria, mutta ennakkotilaajat saavat sen 119,90 dollarin hintaan. Omansa voi varata ennakkoon 19,90 dollarin esimaksulla, jota ei palauteta vaikka tilauksen peruisi. IceGiant aikoo aloittaa lopullisen version toimituksen ensi keväänä.

Lähde: IceGiant