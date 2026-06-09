Vaikka tanskalainen Asetek on menneinä vuosina saanut lukuisia kilpailijoita AIO-markkinoille, sen pumput löytyvät suuresta osasta eri valmistajien AIO-coolereita. Yhtiö julkisti Computex 2026 -messuilla viime viikolla 10. sukupolven pumppuratkaisunsa, Emma V3:n.
Asetek Emma V3 [Gen10] -alusta on yhtiön tuorein kehitysversio AIO-coolerista, jonka odotetaan päätyvän useiden asiakkaiden tuotteisiin lähitulevaisuudessa. Vaikka alustaa esiteltiin Tryxin tulevissa tuotteissa, ensimmäinen markkinoille saapuva Emma V3 -cooleri tulee Asukselta ROG Limited Special Edition -coolerin muodossa, jonka tarkka nimi tarkentuu myöhemmin.
Lehdistötiedotteen mukaan Emma V3 pienentää coolerin lämmön vastusta 1,5 °C:n edestä ja havaittavaa melua jopa 45 % edeltäjäänsä nähden. Se tukee dual-offset -asennusta ja nykyprosessoreiden hotspot-pisteille optimoituja mikrokanavia, jotka auttavat jäähdyttämään modernit tekoälykuormat optimaalisesti.
Valitettavasti tässä vaiheessa yhtiö ei ole kertonut tarkempia yksityiskohtia uuden sukupolven AIO-alustastaan.
Lähde: Lehdistötiedote
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