Aqua Computer julkaisi uudet Cuplex Kryo Next RGBpx -prosessoriblokit

Aqua Computerin uusi blokki on saatavilla perinteisen nikkelöidyn kuparisydämen lisäksi myös Sterling-hopeisena.

Saksalainen nestejäähdytykseen erikoistunut Aqua Computer lienee ainakin suuremmalle yleisölle Suomessa hieman tuntemattomampi nimi, vaikka yhtiön tuotteita onkin saatavilla myös kotimaan markkinoilla. Yhtiön uusi blokki sisältää kuitenkin niin mielenkiintoisen yksityiskohdan, että uutiskynnys rikkoutui kirkkaasti.

Cuplex Kryos Next RGBpx -nesteblokki rakentuu CNC-koneistetusta anodisoidusta ja hiekkapuhalletusta alumiinirungosta, jonka keskiöstä löytyy joko varsin perinteinen nikkelöity kuparikylmälevy, tai erikoisempi tuttavuus Sterling-hopeinen kylmälevy. Valitettavasti yhtiön tiedotteesta ei selviä, tarjoaako Sterling-hopeinen versio korkeamman hinnan ohella myös parempaa suorituskykyä. Alumiinirunko ei luonnollisesti ole kosketuksissa jäähdytysnesteeseen. Blokin kylmälevyn muotoilun kerrotaan olevan FEM-optimoitu (Finite Element Method) ja takaavan tehokkaan jäähdytyksen ja pienen virtausvastuksen.

Blokin kansimateriaaliksi voi valita joko kirkkaan pleksin tai valoa hajoittavan valkoisen asetaalimuovi ja koko komeus valaistuu 11 sisäänrakennetun osoitettavan RGB-LED-valon voimalla. Cuplex Kryos Next RGBpx tulee saataville LGA115x/1200-, LGA2011/2066-, Socket AM4- ja Socket TR4-versioina. Socket AM4:lle on tarjolla kaksi vaihtoehtoista blokkia, joista toinen on optimoitu Ryzen 3000 -sarjan chiplet-rakenteelle. Blokissa on paikat G1/4” -kierteisille liittimille.

Aqua Computer Cuplex Kryos Next RGBpx:n suositushinta yhtiön omassa verkkokaupassa on nikkelöidyllä kupariblokilla 84,89 euroa ja Sterling-hopeisella blokilla 199,90 euroa. Yhtiön valikoimaan kuuluu myös erikseen myytävät sovittimet eri kannoille 14,90 euron tai LGA115x/1200:n tapauksessa 19,90 euron hintaan. Suomessa Aqua Computeria edustaa tällä hetkellä vain Jimm’s PC-Store.

