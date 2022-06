Arm Immortalis perustuu samaan 4. sukupolven Valhall-arkkitehtuuriin, kuin uudet Mali-mallitkin, mutta säteenseurannan kiihdytys löytyy vain Immortalis-lippulaivamalleista.

Teknologiajätti Arm ei aio jäädä paikalleen näytönohjainkilvan kiihtyessä mobiilimaailmassa. Nyt yhtiö on julkaissut kahden uuden Mali-grafiikkaohjaimen rinnalla uuden lippulaivatason Arm Immortalis -sarjan ja siihen yhden grafiikkaohjaimen.

Vaikka Immortalis on uusi sarja Malien rinnalla, se perustuu samaan 4. sukupolven Valhall-arkkitehtuuriin kuin uudet Mali-mallitkin. Erojakin kuitenkin löytyy sen ilmiselvän eli koon lisäksi: Immortalis-malleissa on mukana tuki säteenseurannan kiihdytykselle. Yhtiön tiedotteen mukaan uhraamalla 4 % varjostinytimen alasta säteenseurannalla saadaan jopa 300 % parempi suorituskyky. 4. sukupolven Valhall-arkkitehtuuri sisältää uuden entistä energiatehokkaamman Execution Engine -yksikön sekä tuen Variable Rate Shading -teknologialle. Uuden sukupolven koneoppimiskiihdytykset puolestaan jopa kaksinkertaistavat yhtiön grafiikkaohjainten suorituskyvyn tekoälytehtävissä.

Arm Immortalis-G715 -grafiikkaohjain on varustettu jo aiemmin mainitun säteenseurantatuen ohella aina vähintään 10 GPU-ytimellä. Uusi Mali-G715 puolestaan sisältää mallista riippuen 7-9 ja Mali-G615 6 GPU-ydintä tai vähemmän. Puhelimiin Armin uusia grafiikkaohjaimia on luvassa yhtiön mukaan jo ensi vuoden alussa aivan lippulaivarautaa myöden. Varmistunut käyttäjä on tässä vaiheessa MediaTek, joka kommentoikin tuovansa Immortaliksen samaan järjestelmäpiiriin Armin X3-ydinten kanssa. Toinen Mali-sarjaa käyttävä potentiaalinen Immortalis-asiakas voisi olla Samsung, mutta yhtiö keskittynee RDNA-arkkitehtuurin viilaamiseen suorituskykyisemmässä päässä.

Lähde: Arm