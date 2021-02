Ars Technica: Huawein oma Harmony OS -käyttöjärjestelmä on lähes puhdas kopio Android 10:stä

Huawei myöntää HarmonyOS:n pohjautuvan Androidin vapaan lähdekoodin versioon, mutta painottaa kyseessä kuitenkin olevan täysin oma käyttöjärjestelmänsä.

Huawei on Yhdysvaltojen ja Kiinan välisen kauppasotatilanteen myötä joutunut länsimaissa tukalaan tilanteeseen Android-käyttöjärjestelmän kanssa, sillä yhtiö ei ole kyennyt tekemään enää yhteistyötä Yhdysvaltalaisen Googlen kanssa. Vastaiskuna näihin haasteisiin Huawei on kehittänyt täysin omaa käyttöjärjestelmäänsä, jonka alkuperäinen julkistus on tapahtunut jo vuoden 2019 syksyllä. Uutta Harmony OS 2.0:aa esiteltiin viime syyskuussa ja sen luvattiin tulevan älypuhelimiin vuoden 2021 aikana.

Täysin uutena Androidin haastavana mikrokerneliin perustuvana käyttöjärjestelmänä esitelty Harmony OS kuitenkin on herättänyt hämmennystä sen päädyttyä Ars Technican testattavaksi. Sivuston toimittajan Ron Amadeon havaintojen mukaan kyseessä on nimittäin käytännössä vain muunnelma Androidista ilman suurempia muutoksia. Vastaavia havaintoja kuultiin jo joulukuun loppupuolella eri lähteistä pienempinä pirstaleina.

Ars Technica ei päässyt asentamaan Harmony OS -käyttöjärjestelmää puhelimeen, vaan testit tehtiin etänä ajetussa virtuaaliympäristössä tietokoneella. Ars Technicalla testin tehneen Ron Amadeon mukaan esiin käynnistyvä käyttöliittymä on identtinen nykyisin Huawein puhelimissa pyörivän EMUI:n kanssa, mutta Android-mainintojen sijaan tietoihin on kirjoitettu HarmonyOS kyseessä olevan käyttöjärjestelmän mukaan. Tämä itsessään ei vielä tekisi uutuuskäyttöjärjestelmästä Androidin kopiota, vaan vain yhteisen EMUI-käyttöliittymän jakavan – yhtäläisyydet eivät kuitenkaan jääneet siihen.

Emulaattorista löytyvä laitteen tiedot näyttävä info-sovellus tunnistaa puhelimen käyttöliittymän Android 10 Q:ksi. Lisäksi käyttöjärjestelmän taustalla pyörii sovelluksia kuten ”Android Services Library”, ”Android Shared Library” ja ”com.Android.systemui.overlay”. Osa taustaohjelmista ja sovelluspaketeista puolestaan vaikuttaisi Ameron mukaan olevan vain nimeltään Androidista HarmonyOS:ään muutettuja: Esimerkiksi ”HarmonyOS System” -paketin kuvakkeena näkyi Androidin system-paketin kuvake, minkä lisäksi paketti oli nimeltään version 10, kuten Android 10, vaikka Harmony OS:n pitäisi olla vasta versiossa 2.0.

Ameron tulkinnan mukaan Harmony OS on myös aivan liian valmis paketti ollakseen yhä beta, jollaisena Huawei sitä markkinoi. Hänen tulkintansa mukaan tämäkin on viite siitä, että kyseessä on kopio Androidista uudella nimellä, sillä käytännössä HarmonyOS tukee kaikkia Android 10:n ominaisuuksia kuten NFC-lähimaksuja, tummaa tilaa ja samankaltaista ilmoituspalkkia. Myös Googlen sovellukset Huawei App Gallery -sovelluskaupassa toimivat suoraan uutuuskäyttöjärjestelmässä.

Androidin AOSP-version (Android Open Source Program) ollessa avoin käyttöjärjestelmä on sen osien käyttäminen kuitenkin vapaata ja mahdollista. Ars Technican artikkelissa Amadeo kuitenkiin toteaa, ettei hän löytänyt tutkimustensa myötä Harmony OS:stä mitään merkittävää muutosta Androidiin verrattuna, millä perusteella kyseistä alustaa voisi pitää täysin omana käyttöjärjestelmänään. Hän vertaa HarmonyOS:ää Amazonin FireOS:ään, joka myös on muunnelma Androidista, mutta Amazon tunnustaa sen avoimesti. Tarkemmin Amadeon huomaamista yhtäläisyyksistä voit lukea Ars Technican artikkelista lähdelinkin takaa.

Saimme Huawei Suomelta virallisen lausunnon asian tiimoilta. Lausunnossaan Huawei pitäytyy kannassaan, jonka mukaan HarmonyOS on täysin uusi käyttöjärjestelmä, mutta mainitsee sen kuitenkin pohjautuvan ainakin joiltain osin Androidin AOSP-versioon. Tämä on ristiriidassa yrityksen aiempien puheiden kanssa, joiden mukaan HarmonyOS olisi mikrokernelpohjainen käyttöjärjestelmä.

Huawein io-techille antama virallinen suomenkielinen lausunto: ”Huawein hajautetun teknologian pohjalle rakennettu HarmonyOS on täysin uusi käyttöjärjestelmä, joka on suunniteltu tulevaisuuden maailmaan, jossa suuri määrä IoT-laitteita on yhteydessä toisiinsa. Se toimii lukuisilla eri laitteilla ja sitä on helppo mukauttaa vastaamaan erilaisia laitteisto- ja sovellusvaatimuksia. HarmonyOS noudattaa tiukasti kaikkia sovellettavissa olevia avoimen lähdekoodin sääntöjä ja hyödyntää monia kolmansien osapuolten tarjoamia lähteitä, kuten Linuxia, nopeuttaakseen kattavan arkkitehtuurin kehittämistä. Avoimen lähdekoodin Android Open Source Projectiin (AOSP) perustuva HarmonyOS käyttää hajautettua sovelluskehystä, mutta voi toimia rinnakkain myös AOSP-sovelluskehyksen kanssa. HarmonyOS tukee sekä AOSP- että HarmonyOS-ohjelmointirajapintoja, jotta älypuhelinten ja tablettien käyttäjät saavat saman saumattoman käyttökokemuksen kuin ennenkin. Nykyisessä kehittäjäbetassa on vielä tiettyjä EMUI 11 -käyttöliittymän elementtejä, mutta HarmonyOS saa täysin uuden käyttöliittymän tulevien Huawein älypuhelinjulkaisujen myötä. Kehittäjäbetaohjelma on yhä käynnissä, ja kuuntelemme kunnioittavasti kehittäjien ja kumppaneiden palautetta toteuttaaksemme visiomme laitteiden ja ohjelmistojen välisestä saumattomasta yhteistyöstä. Saat lisätietoa HarmonyOS-käyttöjärjestelmästä oheisesta esitelmästä: https://youtu.be/275SbUFW7BY?t=2034”

Tiedustelimme Huaweilta myös Ars Technican havainnoista sovelluskehityspaketin saamisen vaikeudesta ja rekisteröitymiseen tarvittavista jopa hieman kyseenalaisista henkilökohtaisten dokumenttien vaatimisesta, siinä missä Androidin vastaavan kehityspaketin saa ladattua anonyymisti muutamalla klikkauksella. Huawei lupasi palata asiaan myöhemmin.

Lähde: Ars Technica