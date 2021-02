Intel kasvatti markkinaosuuttaan sekä työpöytä- että mobiiliprosessoreissa ensimmäistä kertaa kolmeen vuoteen, mutta palvelimissa AMD:n osuus jatkoi kasvuaan.

AMD:lla on ollut Zen-arkkitehtuurin julkaisusta lähtien vahva vire x86-prosessorimarkkinoilla ja yhtiö onkin kasvattanut markkinaosuuttaan viime vuosina merkittävästi. Syksyllä julkaistujen Ryzen 5000 -sarjan prosessoreiden kohdalla saatavuus on kuitenkin takunnut ja Intel on päässyt nappaamaan takaisin menetettyä markkinaosuuttaan.

Mercury Researchin julkaisemien lukujen mukaan Intel on saanut napattua takaisin pienen siivun AMD:n valloittamasta markkinaosuudesta menneen vuoden viimeisellä neljänneksellä, vaikka AMD:n osuus jäikin plussalle vuoden takaiseen verrattuna. Intelin osuus kasvoi neljänneksellä 77,6 prosentista 78,3 prosenttiin. Tarkempia lukuja tarkastellessa Intel on saanut kasvatettua osuuttaan työpöytä- ja mobiiliprosessoreiden markkinoilla, mutta palvelinpuolella AMD:n Epyc-myynnit riittivät kasvattamaan yhtiön osuutta 5,8 prosentista 6,6 prosenttiin. Intelin osuus työpöytäprosessoreista kasvoi neljänneksellä 79,9 prosentista 80,7 prosenttiin ja mobiiliprosessoreissa 79,8 prosentista 81 prosenttiin. Mercury Researchin Dean McCarronin mukaan päättyneen vuoden viimeinen neljännes oli ensimmäinen kerta kolmeen vuoteen, kun Intel kasvatti osuuttaan sekä työpöytä- että mobiilisegmenteissä.

Prosessoreiden toimitusmääriä tarkastellessa selviää nopeasti myös syy, miksi vaaka kääntyi menneellä neljänneksellä Intelin eduksi. Kumpikin valmistajista kasvatti merkittävästi toimituksiaan kokonaistoimitusten kasvaessa yhteensä peräti 20,1 %, mutta AMD:lta yksinkertaisesti loppui tuotantokapasiteetti kesken. AMD:n mukaan sen tuotantokapasiteetin pula näkyy eniten edullisimmissa malleissa ja esimerkiksi Ryzen 5000 -sarja, josta on julkaistu vasta suorituskykyisemmän pään malleja, on myynyt kaksinkertaista tahtia aiempiin sukupolviin nähden. McCarronin mukaan mobiilipuolella sen sijasta suurin kasvu on nähty erittäin edullisissa prosessoreissa, kuten Intelin Celeroneissa ja Pentiumeissa sekä AMD:n A4- ja A6-sarjojen APU-piireissä.

Lähde: Tom’s Hardware