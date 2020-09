Samalla yritys esitteli myös uuden 11-version EMUI-mobiilikäyttöliittymästään.

Huawei on kertonut tänään aamupäivällä järjestämässään Huawei Developer Conference -tapahtuman avauspuheenvuorossa suunnitelmistaan Harmony OS -käyttöjärjestelmänsä suhteen. Yritys esitteli runsas vuosi sitten julkaisemastaan Harmony OS:stä uuden 2.0-version ja kertoi tuovansa käyttöjärjestelmän myös älypuhelimiin ensi vuoden aikana.

Harmony OS:n rantautumisesta älypuhelimiin ei ole vielä tarkempia yksityiskohtia tai aikataulua. Alkuvaiheessa lanseeraus rajautuu tiettävästi vain Kiinan markkinoille. Harmony OS:n kehityksessä on keskitytty mm. eri tyyppisten laitteiden tarpeisiin mukautuvaan käyttöliittymään, tämänhetkisiä mobiilikäyttöjärjestelmiä parempaan yksityisyyteen ja tietoturvaan, puheentunnistukseen, laitteiden väliseen saumattomaan tiedonsiirtoon sekä useamman eri laitteen välisiin moninäyttöominaisuuksiin.

Huawei tuo Harmony OS 2.0:n älykelloille, televisioille ja ajoneuvojärjestelmille suunnatun SDK:n (software develpment kit) beetaversion saataville välittömästi – älypuhelimille tarkoitettu kehityspaketti on luvassa joulukuussa. Yritys ilmoitti myös OpenHarmony-projektista, joka mahdollistaa kehitystyön Harmony OS:n avoimen lähdekoodin version perustalta. Idea on sama kuin Android Open Source Projectissa (AOSP). Alkuvaiheessa OpenHarmony on saatavilla 128 kt – 128 Mt RAM-muistilla varustettuihin laitteisiin, mutta rajoitusta nostetaan seuraavan vuoden aikana portaittain (lokakuussa 2021 4+ Gt).

Harmony OS on mikrokernelipohjainen avoimen lähdekoodin käyttöjärjestelmä, eli se pyrkii käyttämään niin vähän resursseja kuin kussakin käyttösovelluksessa on mahdollista. Yksinkertaistettuna käyttöjärjestelmän ytimessä on tällöin vain perustoiminnot ja mahdollisimman vähän turhaa koodia. Mikrokerneliin ei ole root-pääsyä.

Harmony OS:n Ark-kääntäjä tukee kaikkia yleisimpiä ohjelmointikieliä, kuten C/:tä, C++:aa, Javaa, JavaScriptiä sekä Kotlinia. Käyttöjärjestelmä tukee kaikkia Android-, HTML5- ja Linux-pohjaisia sovelluksia pienten muutosten jälkeen. Harmonyssa käyttöjärjestelmä on erillään raudasta, joten ohjelmisto voidaan kehittää kerran ja jakaa sen jälkeen eri laitteille.

Yritys esitteli samassa yhteydessä myös uuden EMUI 11 -mobiilikäyttöliittymän, jossa on keskitytty ulkoasuun, käyttömukavuuteen ja tehokkuuteen. Uudistuksiin lukeutuvat mm. korkean virkistystaajuuden näytöille optimoidun siirtymäanimaatiot, kelluva moni-ikkunaominaisuus, uusi Always On Display -ominaisuus, parannellut moninäyttöominaisuudet puhelimen ja kannettavan välillä, toimintojen käytöstä kertovat ilmoitusalueen ikonit

EMUI 11:n kerrotaan olevan esiasennettuna kaikissa uusissa Huawei-puhelinmalleissa tästä eteenpäin ja ensimmäisinä laitteina päivityksen tulevat saamaan P40- ja Mate 30 -mallit. EMUI 11:n Android 11 -pohjainen versio on luvassa myöhemmin, sillä Yhdysvaltain asettamien kaupparajotteiden mukaan Huawei on päässyt käsiksi lähdekoodiin vasta jälkijunassa avoimen lähdekoodin version myötä.

Lähde: Huawei, YouTube