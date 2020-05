Asetek esitteli laajennuskorttipaikkaan asennettavan Rad Card -AIO-nestejäähdyttimen näytönohjaimille

Toistaiseksi ei ole tiedossa tuleeko AIO-nestekierto myös jälleenmyyntiin, vai onko se vain OEM-valmistajille suunattu tuote.

Nestejäähdytyksen sovittaminen voi olla etenkin pienemmissä koteloissa haastavaa. Suljetut AIO-nestekierrot ovat pienikokoisia, mutta ne ovat vain harvoin laajennettavissa näytönohjaimelle ja kahden erillisen AIO:n sovittaminen koteloon voi olla vaikeaa.

Asetek on nyt julkaissut uuden tavan jäähdyttää näytönohjain vähän pienemmässäkin kotelossa nestekierrolla. Rad Card on kahden korttipaikan korkuinen radiaalituulettimella ja sisäänrakennetulla jäähdyttimellä varustettu suljettu AIO-nestekierto, mikä on tarkoitus asentaa näytönohjaimen alapuolelle. Ilmeisesti virta otetaan PCI Express -liittimestä, sillä ainakaan kuvissa ei näy johtoja.

Ainakin tässä vaiheessa Rad Card on suunnattu tietokonevalmistajille eikä toistaiseksi ole tiedossa aikooko Asetek tuoda tuotteen myös jälleenmyyntimarkkinoille, tai tuoko jokin muu Asetekia ODM-valmistajana käyttävä merkki vastaavan myyntiin. Rad Card pääsee ensimmäisenä tositoimiin Alienwaren Aurora R11 -tietokoneessa, jossa sen kerrotaan viilentävän näytönohjainta 20 % ja pienentävän melua parhaimmillaan 69 % ilmajäähdytykseen verrattuna.

