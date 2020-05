Samsungin kesällä myyntiin tuleva edullinen Galaxy A21s on varustettu 6,5 tuuman TFT-näytöllä, neljällä takakameralla ja jopa 5000 mAh akulla.

Samsung on tänään julkistanut uuden Galaxy A21s-älypuhelimen edulliseen hintaluokkaan. Puhelin sijoittuu aiemmin tänä vuonna päivitettyjen A-sarjalaisten alapuolelle. Samsung julkaisi huhtikuussa Galaxy A21:n, A11:n ja A01:n jo Yhdysvaltain markkinoille, mutta Euroopassa kyseisiä puhelimia ei ole nähty, joten nyt julkaistu A21:n yläpuolelle sijoittuva A21s saapuukin Euroopassa malliston edullisimpaan päähän.

Aiemmin julkaistua A41:tä suurempikokoinen A21s on varustettu 6,5” HD+ TFT-näytöllä, jonka resoluutio on siis 720 x 1600 ja kuvasuhde nykyisin yleistynyt 20:9. Puhelimen sisällä sykkii Samsungin uusi Exynos 850 -järjestelmäpiiri, joka on varustettu kahdeksalla 2 GHz:n kellotaajuudella toimivalla ytimellä. Tarkempia tietoja uudesta järjestelmäpiiristä Samsung ei ole vielä julkaissut. Järjestelmäpiirin parina on 3 gigatavua RAM-muistia ja 32 gigatavua sisäistä tallennustilaa. Puhelimesta löytyy myös MicroSD-korttipaikka, joka tukee maksimissaan 512 gigatavun kortteja. Nämä ominaisuudet ovatkin hyvin vastaavia aiemmin julkaistun A21:n kanssa.

A21s:n perusmallista erottavia tekijöitä ovat puhelimen akun koko ja kamerajärjestelmä. Akku on päivitetty myös A31-mallista löytyvään peräti 5000 mAh:n kokoon. Akku tukee myös 15 watin pikalatausta. Kamerajärjestelmän osalta puhelimen pääkamera on saanut osalleen päivityksen Yhdysvalloissa julkaistuun A21:een nähden ja resoluutio onkin kasvatettu 16:sta 48 megapikseliin. Muiden kameroiden osalta kamerajärjestelmä on pysynyt vastaavana ja takaa löytyykin siis pääkameran lisäksi 8 megapikselin ultralaajakulmakamera, 2 megapikselin syvyyskamera ja 2 megapikselin makrokamera. Myös etukamera on pysynyt 13 megapikselissä ja Samsungin muidenkin tuoreiden A-sarjalaisten tapaan se on sijoitettu näytön vasemmasta yläkulmasta löytyvään reikään.

Samsung Galaxy A21s:n tekniset ominaisuudet:

Ulkomitat: 75,3 x 163,7 x 8,9 mm

Paino: 192 g

Näyttö: 6,5” HD+ TFT

Järjestelmäpiiri: Exynos 850 (8 ydintä, 2.0 GHz)

3 Gt RAM-muistia

32 Gt tallennustilaa

Sormenjälkilukija

Takakamerat: 48 megapikselin pääkamera, f2.0 8 megapikselin ultralaajakulmakamera, f2.2 2 megapikselin syvyyskamera, f2.4 2 megapikselin makrokamera, f2.4

Etukamera: 13 megapikseliä, f2.2

5000 mAh akku, 15 watin pikalataus

Android

Värivaihtoehtoja on kolme – musta, valkoinen ja sininen. Samsung Galaxy A21s tulee Suomessa saataville kesäkuun puolessa välissä 229 euron suositushintaan.

Lähde: lehdistötiedote, Samsung