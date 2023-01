Asukselta 75-prosenttinen näppäimistö hot swap -kytkimillä ja OLED-näytöllä

Suoraan paketista langaton näppäimistö toimitetaan valmistajan omilla NX-kytkimillä.

Asuksen CES 2023 -sisältöön kuuluu aiemmin uutisoitujen näyttöjen lisäksi myös muita tietokoneiden oheistarvikkeita kuten 75-prosenttisella näppäinasettelulla varustettu ROG Azoth -näppäimistö.

Kyseessä on langaton Asuksen omaa 2,4 GHz ROG SpeedNova -yhteyttä käyttävä näppäimistö valmistajan omilla tehtaalta voidelluilla NX-kytkimillä, jotka ovat saatavilla lineaarisina punaisina, tuntopisteellisinä ruskeina tai klikkaavina sinisinä. Pelkästään asuksen kytkimiin ei kuitenkaan ole tyydyttävä, sillä käyttäjä voi vaihtaa kytkimiä vapaasti hot swap -kytkinkiinnityksen myötä. Näppäinhatut ROG Azothissa ovat PBT-muovia.

Asus mainostaa panostaneensa näppäimistön hiljaisuuteen ja kaikujen vähentämiseen. Käytössä on gasket mount -rakenne, eli piirilevy on tiivisteiden välissä ja kaiken kaikkiaan näppäimistörungossa on kolmessa eri kerroksessa ääntä vaimentavia vaahtomuovilevyjä. Näppäimistön oikeaan ylälaitaan valmistaja on sijoittanut pienikokoisen OLED-näytön, joka toimii sen viereen asennetun rullasäätimen indikaattorina ja kykenee näyttämään animaatioita Armory Crate -sovelluksen kautta.

Asus ei ole vielä julkistanut ROG Azothin tarkkaa julkaisuaikataulua tai hinnoittelua.

Lähde: Asus